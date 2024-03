La inflación siguió descendiendo en febrero y acumula 11 meses a la baja

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - johan10

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) siguió su comportamiento a la baja, ubicándose en 7,74 % para su variación anual en febrero (o sea, comparado con el mismo mes de 2023).

Esto supone una baja de 5,5 % frente a la cifra registrada en febrero del año pasado, según la información que reveló el DANE este jueves.

Desde el análisis mensual, el IPC total de febrero se explica, principalmente, por la variación de la división de educación, que creció 8,74 % frente a los resultados de enero de 2024. Este es un comportamiento típico para este mes. Las divisiones educación y alojamiento contribuyeron cada una 0,33 %.

En la variación anual, por divisiones de gastos, las mayores variaciones se registran en transporte (11,97 %), educación (11,66 %), bebidas alcohólicas y tabaco (11,38 %), restaurantes y hoteles (10,6 %), alojamiento, agua, electricidad y gas (9,77 %).

La mayor contribución al dato anual fue la de alojamiento (2,94 %), le siguió transporte (1,56 %).

La cifra revelada por el DANE estuvo en línea con las estimaciones de los analistas del mercado. Por ejemplo, en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo la inflación se ubicaba, para la medición anual de enero, en 7,73 %.

Por su parte, los analistas consultados en la encuesta del Banco de la República proyectan que el IPC finalizará el año entre 5 % y 6 %. El Ministerio de Hacienda estima que en diciembre el indicador se ubicará en 6 %.

El camino de la inflación en Colombia

La inflación ajusta para este punto 10 meses de descensos continuos, lo que marca una clara tendencia a la baja en el IPC. Además de esto, el país volvió al confortable terreno de un solo dígito para este indicador.

Ahora bien, no sólo es la tendencia (que ya es bastante), sino que, en su momento, los resultados de diciembre (9,28 %) sorprendieron a los analistas al ubicarse por debajo de las proyecciones, que la ubicaban algunos puntos básicos por encima (9,5 %, encuesta de Fedesarrollo).

Estas fueron noticias más que bienvenidas de entrada. Pero también lo fueron porque buena parte del descenso en el IPC en general ha estado comandado por la baja en la categoría de alimentos.

Para este punto, el comportamiento del IPC ha impulsado dos bajas consecutivas en las tasas de interés del Banco de la República. Sin embargo, en la última reunión el debate giró en torno a si fue una baja demasiado corta o si, por el contrario, se podía haber rebajado en 25 puntos básicos más el indicador.

De acuerdo con Leonardo Villar, gerente del Banco, la cautela de la junta en la pasada reducción de tasas es, básicamente, no correr demasiado en este momento para después tener que frenar un poco en seco. “Las razones por las cuales no se hizo una reducción mayor fue que la mayoría consideró a que había unos riesgos a que más tarde tuviera que frenarse el proceso y que la inflación no estuviera garantizado que convergiera en el plazo previsto”, dijo el gerente en su momento.

Según el Banco, el IPC debería regresar al rango meta establecido (3 % ) no más allá de mediados de 2025.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.