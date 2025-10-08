La inflación sube por tercer mes consecutivo: así impactaría las tasas de interés

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - IStock

Desde hace más de un año se daba, prácticamente, por hecho que la inflación seguiría su senda a la baja; luego de las altas presiones inflacionarias que enfrentó el país desde finales de 2022. Sin embargo, esa dicha terminó en junio de este año, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó hasta los 4,82 %, en su variación anual, de acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Ahora, en septiembre, el dato llegó hasta el 5,18 % y se consolidó como el tercer mes en el que se mantiene la...