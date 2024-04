La mayoría no quiere que el Gobierno maneje sus pensiones: encuesta ANDI

Pensiones. Foto: Getty Images - sesame

En el marco de la reforma pensional, cuyo debate avanza este lunes en el Congreso, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) publicó una encuesta que reúne la percepción que tiene el pueblo (según sus resultados) de cara a parte de los principales postulados que propone el cambio que se vendría para las pensiones en el país.

La ficha técnica de la encuesta indica que se consultaron 2.791 personas, de forma presencial y telefónica. Todos hombres y mujeres mayores de edad residentes en el territorio nacional (Antioquia, Eje Cafetero, Bogotá, Caribe, Centro Oriente y Sur Occidental).

Este estudio de percepción indicó que solo el 63 % tiene conocimiento de que el Gobierno presentó una reforma pensional, mientras que la mayoría (el 57 %) no tiene una opinión al respecto. El 31 % dice tener una opinión positiva sobre esta iniciativa, mientras que el 12 % tiene una negativa.

Aún así, la mayoría (72 %) defiende parte del modelo actual, al decir que prefiere que su ahorro pensional esté en una cuenta personal administrada por expertos de un fondo de pensiones, mientras que el restante (28 %) prefiere que su ahorro sea manejado por el Gobierno.

Sobre esto se debe recordar que la propuesta que avanza en el Congreso es un sistema de pilares. Uno de estos es el contributivo que, como su nombre lo indica, está compuesto por aquellos que cotizan en el sistema. Sobre esto se fijó un umbral de 2,3 salarios mínimos, de tal manera que quienes coticen por debajo de esta barrera harán sus aportes a Colpensiones, mientras que los montos excedentes podrán depositarse en el fondo privado que elija el cotizante.

Para los colombianos, según la encuesta, también es importante que sus aportes se acumulen en una cuenta de ahorros individual y cuyos recursos sean de su exclusiva propiedad. El 83 % está de acuerdo con lo anterior. En contraste, el 17 % apoya la iniciativa de que sus aportes vayan a un fondo común para pagar las pensiones de quienes hoy están pensionados.

El grueso (74 %) también prefiere que los aportes estén en una cuenta personal que genere utilidades con el paso de los años; un 16 % comulga con la propuesta de que sus ahorros paguen las pensiones de otras personas con la promesa de que en el futuro el Estado pagará su pensión; un 10 % está de acuerdo con ayudar a financiar gastos del Estado con la promesa de que este, a futuro, pagará su pensión.

La mayoría (97 %) también prefiere porque, en caso de fallecer, su ahorro se convierta en herencia para un familiar; mientras que el 3 % no tiene problema con que pase a un fondo del Estado.

Sobre los mencionados umbrales para pagar las pensiones de otras personas, el 49 % considera que no deberían existir y todo debería destinarse para su ahorro; el 24 % cree que lo respectivo a 1 salario mínimo puede irse al manejo de Colpensiones, el 10 % dice que un salario mínimo y medio, 12 % que tres salarios mínimos y un 5 % no sabe o no responde.

La reforma del Gobierno también propone un ingreso para todos los adultos mayores de 65 %, que es lo que se denomina el pilar solidario. Según el 88 % de los encuestados, estos recursos deben salir enteramente del Estado, mientras que el restante considera que se podrían buscar otras fuentes.

El 40 % de los consultados considera que esta reforma no aumentará la cotización al sistema de pensiones, sino que lo que hará es incrementar el número de subsidiados, mientras que un 33 % sí cree que los cambios que se están haciendo pueden aumentar el sueño de millones de poder tener una pensión en su jubilación.

Entre los principales temores que genera la reforma, según la encuesta, está el que cambien las condiciones para que las personas puedan pensionarse (65 %); que el Gobierno no cumpla con su promesa de pensionar (44 %); que cuando se cumpla con los requisitos para pensionarse no haya recursos (36 %); que la pensión no cumpla con las expectativas (40 %).

Parte de las principales banderas que tiene el Gobierno con esta iniciativa es que todo adulto mayor en Colombia, independientemente de si cotizó o no en el sistema, pueda recibir un ingreso para su jubilación ($223.000). Desde la oposición han dicho que para eso no se necesita una reforma, sino que se podría obtener mediante otros medios, como el programa de Colombia Mayor.

La nuez del asunto, según los expertos, se centra en la sostenibilidad del sistema, es decir, la cantidad de años que puede durar bajo las reglas de juego propuestas sin que implique déficits para el sistema o para los recursos de la Nación. De hecho, ese es el principal debate por el que atraviesa la iniciativa en el debate de este lunes.

Sobre esto, recientemente dijo Asofondos que: “el propio gobierno ha sostenido que el fondo de ahorro público que contempla el proyecto de reforma es insostenible en el largo plazo; y, en recientes declaraciones, en rueda de prensa, la Ministra de Trabajo reconoció que dada la transición demográfica habrá que hacer una nueva reforma dentro de 15 años. Estas declaraciones del gobierno corroboran los argumentos de Asofondos y de otros académicos de que esta reforma no resuelve los problemas estructurales del sistema pensional y que perjudica, no solo a los jóvenes de hoy, sino a las futuras generaciones”.

“Asofondos ha insistido en que la totalidad de las cotizaciones deberían ir a ahorro y capitalización y que, si el Congreso decide mantener un umbral, este debería ser de un salario mínimo. Además, este flujo debería ahorrarse en su totalidad por parte de Colpensiones, bajo las mismas reglas de juego de todos los actores del sistema. En adición, la administración del fondo debe estar en manos técnicas, y su gobierno corporativo debe estar alejado de los ciclos políticos y ser totalmente independiente. Solo bajo estas condiciones el fondo sería sostenible en el tiempo”, agregó.

Para el Gobierno, su propuesta pensional fortalece e incentiva el ahorro individual pensional, contribuye a la sostenibilidad financiera de Colpensiones y amplía la posibilidad de que una mujer logre pensionarse, entre otras.

