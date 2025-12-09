Logo El Espectador
La muerte anunciada de la reforma tributaria: qué viene para las finanzas nacionales

La ley de financiamiento del Gobierno se hundió en el Congreso y dejó un vacío de COP 16,3 billones en el presupuesto de 2026. Ahora se abre el debate sobre qué viene: apretar el cinturón con recortes en el gasto, salir a buscar más plata vía endeudamiento, o intentar un plan B en el Congreso para conseguir nuevos recursos.

Santiago La Rotta
09 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante uno de los debates en las comisiones económicas conjuntas.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La tercera sesión fue la vencida, casi literalmente: la ley de financiamiento de la administración de Gustavo Petro se hundió en el Congreso, con el voto negativo de la comisión cuarta de Senado.

Después de dos debates enrevesados, que terminaron cerrándose por falta de quorum, la iniciativa (que en efecto era una reforma tributaria), el proyecto siguió un curso de colisión ya trazado de cara a las comisiones económicas del Senado; aunque sólo votó la cuarta, los votos en la tercera parecían seguir alineados para su caída.

micorriza(d243q)Hace 2 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿generales infiltrados?
William Velasco velez(16260)Hace 4 minutos
Totalmente de acuerdo con unir la reforma tributaria, y el camino de ajustar las finanzas es simple, recortar la cantidad de burocracia creada por el Gobierno del Cambio , empezando por el Ministerio de la Igualdad, la cantidad de contratos estatales inútiles , como de embajadas no necesarias
JOSEPATRO(ci8fp)Hace 7 minutos
Definitivamente estas argücias de los senadores, qué votan pensando en elecciones y en sus bolsillos, y no en el bienestar de los Colombianos, le da más razón a Petro para radicalizar su discurso. A este país no lo saca de la olla podrida, la extrema derecha ni la izquierda, solo la cooperación de todos nos puede conducir a un mejor futuro.
ART RT(16144)Hace 12 minutos
Petro es caos, corrupción, mentira, muerte. Cepeda su sucesor.
micorriza(d243q)Hace 16 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
