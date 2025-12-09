La muerte anunciada de la reforma tributaria: qué viene para las finanzas nacionales

Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante uno de los debates en las comisiones económicas conjuntas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La tercera sesión fue la vencida, casi literalmente: la ley de financiamiento de la administración de Gustavo Petro se hundió en el Congreso, con el voto negativo de la comisión cuarta de Senado.

Después de dos debates enrevesados, que terminaron cerrándose por falta de quorum, la iniciativa (que en efecto era una reforma tributaria), el proyecto siguió un curso de colisión ya trazado de cara a las comisiones económicas del Senado; aunque sólo votó la cuarta, los votos en la tercera parecían seguir alineados para su caída.

Aquí vale la pena...