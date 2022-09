La nueva lista de cambios que tiene la reforma tributaria de Gustavo Petro

La reforma tendría ponencia la primera semana de octubre, luego de surtirse algunos ajustes para el acuerdo final. Foto: Minhacienda

Continúa el tránsito de la reforma tributaria de Gustavo Petro, la cual tiene la esperanza de ser aprobada en el Congreso. Tras su radicación el pasado 8 de agosto, el documento ha sido objeto de varias transformaciones. Muchas de estas se han dado por los diálogos que ha tenido el Gobierno con el empresariado colombiano y otras comunidades.

Los cambios más recientes se anunciaron el 26 de agosto, por lo que se espera que hoy, 27 de agosto, se le den las últimas pinceladas al acuerdo final, para que la próxima semana esta iniciativa arranque con su ponencia en el Congreso.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dio declaraciones tras la reunión con coordinadores y ponentes de la Reforma Tributaria. Una de las preguntas más importantes es si el Gobierno se va a mantener o no en su propósito de recaudo: “estamos viendo si llegamos a un poco menos de $25 billones, pero llegando a $25 billones en el cuarto año”.

Ocampo también precisó que, anteriormente se había hablado de la meta de llegar a los $50 billones anuales. Esa meta se mantiene, solo que diferencia que esos $25 billones restantes no corresponden a recaudo sino a control a la evasión.

Además de los cambios en dividendos y ganancias ocasionales que ya se habían mencionado, el ministro anunció “una tarifa adicional para patrimonios de más de 10.000 millones, de 1,5 %”.

Sobre los impuestos al carbón y al petróleo, “hay un acuerdo de cambiar la no deducibilidad por cinco puntos extra de impuesto de renta”. Además, habrá una nueva fórmula para calcular los impuestos a las exportaciones. “Tiene una base más alta, basada en el precio promedio de los últimos veinte años y un impuesto del 20 % si se excede el precio base que quedó mucho más alto que el que había en el proyecto original”.

También aseguró que se mantendrán los precios históricos para la gasolina, el ACPM y el gas, pero desde 2024 los precios aumentarán.

En cuanto al impuesto a las bebidas azucaradas, el ministro informó que habrá un periodo de transición en el que se permitirá un porcentaje más alto de azúcares para el cálculo. “Va a quedar, por lo menos en un par de años, en 6 %, de 6 a 10 % y más de 10%”. Con el tiempo, el gramaje será más estricto.

En esa misma línea, el ministro informó que varios productos ultraprocesados salen de la tributaria, especialmente los que generaron más polémica, como el salchichón.

Los impuestos de alimentos ultraprocesados y bebidas no se aplicarán a pequeños productores. (Lea: Pequeñas panaderías y tiendas se salvaron de pagar impuesto de ultraprocesados). Esto se medirá con base en el nivel de ventas de la empresa. Debajo de cierto monto (que aún no precisa el ministro) no se le cobrará el impuesto.

Por otro lado, Ocampo informó que habrá normas más estrictas contra la evasión de impuestos. Parte de estas será una mayor vigilancia a las transacciones electrónicas, utilizándolas como base para determinar cuándo se está presentando una sospechosa constancia con el pago en efectivo.

