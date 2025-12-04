Logo El Espectador
Economía
Macroeconomía
La reforma tributaria de Petro, herida de muerte en el Congreso

El hundimiento de la iniciativa, que busca COP 16,3 billones, implicaría un hueco para el presupuesto de 2026. El Ministerio de Hacienda advirtió que se está poniendo en riesgo “el equilibrio fiscal”. Debate en Congreso finalizó, una vez más, por falta de quorum.

Redacción Economía
04 de diciembre de 2025 - 11:00 a. m.
Debate de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso.
Foto: Oscar Pérez

La novela legislativa alrededor de la ley de financiamiento tuvo un nuevo capítulo este miércoles en las comisiones económicas del Congreso, en una sesión pasada por gritos (como es tradición), acusaciones y una serie de decisiones sobre las que cae un manto de duda por su legalidad.

La sesión de este miércoles acabó por falta de quorum en la comisión cuarta de la Cámara. Este fue el mismo escenario que hace una semana. Varios senadores denunciaron que el Gobierno está presionando a los representantes de esa comisión para que rompan el quorum...

Carlosé Mejía(19865)Hace 48 minutos
La pésima relación del gobierno con el congreso genera estas situaciones. Sin embargo, en esta materia tiene la razón el legislativo: puede más la austeridad que la creación de nuevos impuestos o el aumento de los que ya existen. Petro, en plena campaña, no entenderá eso.
Michael Myers(apgw0)Hace 2 horas
Adelante camaradas !!! Esas mansiones solas no se pagan !! Que importa que se quiebren los hospitales, si los camaradas se hacen a unas buenas mansiones .. y abrigos de $2mil euros ..
