La reforma tributaria de Petro, herida de muerte en el Congreso

Debate de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso. Foto: Oscar Pérez

La novela legislativa alrededor de la ley de financiamiento tuvo un nuevo capítulo este miércoles en las comisiones económicas del Congreso, en una sesión pasada por gritos (como es tradición), acusaciones y una serie de decisiones sobre las que cae un manto de duda por su legalidad.

La sesión de este miércoles acabó por falta de quorum en la comisión cuarta de la Cámara. Este fue el mismo escenario que hace una semana. Varios senadores denunciaron que el Gobierno está presionando a los representantes de esa comisión para que rompan el quorum...