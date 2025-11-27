Logo El Espectador
La reforma tributaria sigue con vida, pero con pronóstico reservado

La ley de financiamiento logró esquivar las ponencias de archivo y negativas que se habían radicado en su contra. Pero la positiva puede no tener los votos en el Congreso. El debate se retomará la próxima semana.

Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
27 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante el debate en las comisiones económicas conjuntas.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Los fantasmas de unos 200 años de vida republicana volvieron a manifestarse en la noche de este miércoles durante un debate de las comisiones económicas conjuntas del Congreso: “Por falta de quorum se levanta la sesión”. Para este punto de la historia, la frase pareciera adecuada para acompañar el escudo nacional.

En medio de advertencias por la estabilidad fiscal del país (hechas por el Ministerio de Hacienda) y de ataques de la oposición a la idea de más impuestos antes de elecciones (aunque seguramente vendrán después de éstas) transcurrió...

