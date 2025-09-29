Las diversidad de frutas frescas colombianas conquista mercados europeos

Toma fuerza la exportación de bananos a Europa. Imagen de referencia. Foto: María Camila Ramírez Cañón

La canasta exportadora de frutas colombianas se presenta con una diversidad que incluye productos tradicionales como el banano, pero también como la piña, el aguacate Hass, la gulupa y los arándanos, entre otras.

Entre enero y julio de 2025, las exportaciones de frutas frescas colombianas registraron US$1.248 millones, con un aumento de 13,4 % frente al mismo periodo de 2024, de acuerdo con cifras oficiales y el análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Alemania e Italia, fueron los destinos que más compraron las frutas colombianas. Allí resalta que EE. UU. tuvo un 27,7 % de participación en el total de estas compras y un aumento de 55,9 %, llegando a US$345,6 millones.

Con la llegada de la feria Fruit Attraction 2025 se espera que los productos colombianos reciban un impulso en Madrid, España, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El encuentro reúne a 2.460 empresas expositoras de 64 países, más de 78.000 metros cuadrados de superficie y la previsión de asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países, por lo que se trata de una plataforma estratégica para productores y ventas exteriores.

“Colombia tiene una oferta frutícola única, diversa y con calidad que conquista mercados internacionales. La participación en ferias como Fruit Attraction es clave para seguir posicionando al país como un actor relevante en el comercio mundial de alimentos, con el fin de diversificar los mercados de exportación”, afirmó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

Y añade que para el cierre de este año, se espera superar la cifra exportadora de 2024, que fue de US$1.822 millones. Así mismo, cerca de 30 afiliados a la Asociación estarán presentes en este encuentro global.

Los empresarios coinciden en que Fruit Attraction es una vitrina de gran relevancia. Para Carlos Londoño, de Jardín Exotics, este espacio es el “tablero de control” del negocio en Europa: “en tres días puedes visitar a los clientes, cerrar citas de alto nivel y entender las exigencias de los retailers”.

La feria también se ajusta con temporadas clave de producción. Ricardo Mejía, de Frutigreen, resaltó que la fecha resulta estratégica para el aguacate colombiano porque coincide con el inicio de su campaña principal, por lo que pueden negociar fletes y conocer nuevas tecnologías.

Por su lado, desde el sector bananero, Felipe Echeverri, de Agrotes, señaló que este evento es la puerta de entrada al mercado europeo y “el momento para proyectar negocios hacia 2026 y establecer contacto con nuevos compradores”.

Frente a la situación global, recordó que el mercado de frutas exige cumplir con lo prometido: “para diferenciarse solo hay dos formas: precio y calidad. Las compañías buscan primero precio y luego una calidad estable”.

En cuanto a la competencia, Mejía destacó que el mayor valor agregado de Colombia es su capacidad de producir durante las 52 semanas del año, garantizando una oferta continua.

El top cinco de departamentos más exportadores de frutas frescas, en los primeros siete meses del año, estuvo liderado por:

Antioquia Magdalena Cundinamarca Risaralda Valle del Cauca

Les siguieron Santander, Bogotá, Caldas, Quindío y Atlántico. Todas estas regiones tuvieron incrementos en sus ventas externas de frutas frescas, excepto Bogotá.

Y es que la fortaleza de Colombia no se limita a la diversidad de climas y regiones que permiten cosechas durante todo el año. También se apoya en la resiliencia del sector exportador, que ha demostrado cumplir con exigentes estándares de calidad y logística, que le permiten competir directamente con los principales jugadores del mercado internacional en todos los frentes, resalta Analdex.

