Las exportaciones de banano aumentan en medio de retos y precios bajos

Finca El Roble, de 320 hectáreas, adscrita a la empresa Unibán en Apartadó, Antioquia. / María Camila Ramírez Cañón Foto: María Camila Ramírez Cañón

Por los puertos colombianos salieron más bananos en el primer semestre del año, lo que ha permitido equilibrar un poco las dificultades del sector. Se trata del producto del agro que mueve mayores volúmenes en el país, pues supera al café y las flores. Sin embargo, ocupa el tercer puesto en entrada de divisas. Se trata de un contexto retador para los productores porque cada vez tienen mayores costos, pero el precio no reacciona.

El incremento de la producción le ha dado un nuevo aire al cultivo luego de un 2024 en el que cayó la rentabilidad...