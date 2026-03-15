Las implicaciones globales de la guerra en Irán por cuenta del estrecho de Ormuz

Por el estrecho de Ormuz pasa cerca del 20 % del petróleo del mundo. Foto: Agencia AFP

Dos semanas y contando del comienzo de la guerra contra Irán y hemos llegado a un punto en que, aunque podría haberse definido como previsible, no deja de ser preocupante. La Agencia Internacional de Energía (AIE) lo definió de esta forma: la mayor perturbación al suministro de petróleo en la historia.

El nuevo ayatola iraní, Mojtaba Jamenéi, indicó esta semana que las fuerzas armadas de ese país mantendrían cerrado el estrecho de Ormuz, un pasaje clave en el comercio marítimo global, pero especialmente vital para el transporte de productos...