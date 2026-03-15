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Las implicaciones globales de la guerra en Irán por cuenta del estrecho de Ormuz

Por esta vía transita una porción nada despreciable de los productos energéticos que terminan por alimentar una larga lista de sectores que poco o nada tienen que ver con el petróleo. Las tensiones y ataques en este corredor marítimo tienen el potencial de impactar cientos de industrias en prácticamente todo el planeta.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
15 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Por el estrecho de Ormuz pasa cerca del 20 % del petróleo del mundo.
Por el estrecho de Ormuz pasa cerca del 20 % del petróleo del mundo.
Foto: Agencia AFP

Dos semanas y contando del comienzo de la guerra contra Irán y hemos llegado a un punto en que, aunque podría haberse definido como previsible, no deja de ser preocupante. La Agencia Internacional de Energía (AIE) lo definió de esta forma: la mayor perturbación al suministro de petróleo en la historia.

El nuevo ayatola iraní, Mojtaba Jamenéi, indicó esta semana que las fuerzas armadas de ese país mantendrían cerrado el estrecho de Ormuz, un pasaje clave en el comercio marítimo global, pero especialmente vital para el transporte de productos...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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