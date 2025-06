Las industrias de energía solar y eólica de Brasil están en crisis

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión del Comité Nacional de Política Energética. Foto: EFE - Andre Borges

En pocos meses, Brasil será sede de la cumbre climática más importante del mundo. Sin embargo, mientras se prepara para recibir a miles de dignatarios que debatirán cómo combatir el calentamiento global, sus propias industrias de energía solar y eólica están en crisis.

Las víctimas se acumulan: 2W Ecobank SA, un productor de energía eólica, solicitó protección por bancarrota en abril. Rio Alto Energias Renováveis SA, operador de proyectos solares, acudió a los tribunales en busca de protección temporal para reestructurar su deuda. Aeris, el mayor fabricante de palas eólicas de Brasil, reestructuró sus pasivos y despidió a más de 3.700 trabajadores.

Las empresas brasileñas de energía renovable enfrentan desafíos similares a los del resto del mundo: retrasos en permisos, escasez de infraestructura de transmisión, problemas en la cadena de suministro y altos costos de financiamiento. Pero la gravedad de estos obstáculos amenaza el objetivo global de triplicar la capacidad renovable para 2030.

A diferencia de EE.UU., donde las políticas de Donald Trump han perjudicado al sector verde, Brasil se ha mantenido como un firme defensor de las energías limpias. Produce mucha energía hídrica, cuenta con la matriz energética más limpia entre los países del G-20 y fue el tercer mayor instalador de nueva capacidad solar y eólica en 2023.

Pero parte de su crisis proviene de su éxito. La rápida expansión de proyectos renovables ha generado una sobreoferta de electricidad durante el día, que no puede ser absorbida por la red existente. Esto ha llevado a operadores a imponer recortes en la generación. Según BloombergNEF, Brasil aún necesita reducir drásticamente sus emisiones si quiere alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050, un plan que ahora peligra.

“Estamos viviendo los peores momentos para la industria”, dijo Elbia Gannoum, presidenta de Abeeólica, asociación que representa a los parques eólicos. “Nunca había visto una crisis de esta magnitud y duración”.

Rio Alto no quiso hacer comentarios. 2W Ecobank no respondió. Aeris informó que renegoció el 90% de su deuda y sigue trabajando en el resto, esperando mejorar su situación financiera.

La situación ha llevado a Abeeólica y a la asociación solar Absolar a solicitar a bancos e inversionistas que extiendan los plazos de deuda para evitar más quiebras. “Los préstamos se pagarán, pero hay que entender que estamos ante una situación excepcional”, dijo Rodrigo Sauaia, de Absolar. “Es del interés de los inversores y los bancos soportar esta tormenta junto con la industria”.

Entre los acreedores están BTG Pactual SA, Santander Brasil SA y bancos públicos como BNDES y Banco do Nordeste do Brasil SA. También están firmas de inversiones como JGP Gestao de Credito. BNDES y JGP se negaron a hacer comentarios, mientras que BTG y Santander no respondieron a las solicitudes de comentarios.

“Recibimos algunas demandas específicas para negociar debido a los recortes de producción y pudimos avanzar sin problemas, sin estrés ni falta de pago”, dijo Luiz Abel, director comercial del Banco do Nordeste do Brasil, en una entrevista.

Aunque “las pérdidas se están acumulando para las empresas”, la cartera de préstamos del BNB es sólida y cuenta con garantías sólidas, afirmó. Confirmó que había mantenido conversaciones con las asociaciones del sector, pero dijo que era mejor tratar la situación caso por caso.

Las altas tasas de interés han sido un desafío, ya que el banco central de Brasil aumentó las tasas básicas al 15% la semana pasada, el nivel más alto desde 2006. Sin embargo, algunos de los préstamos para la industria de la energía solar y eólica están subsidiados.

Para los proveedores de piezas de energía eólica, la menor producción y el cierre de fábricas provocaron 11.000 recortes de empleo entre 2024 y 2025, según una encuesta de Abeeólica.

“La crisis es muy profunda en el sector de la energía eólica porque el 80% de la cadena de suministro se encuentra en Brasil”, afirmó Gannoum.

Los promotores de proyectos eólicos y solares se enfrentan a limitaciones de transmisión en todo el mundo, incluidos EE.UU. y Europa. En Brasil, el problema es especialmente grave, ya que la mayor parte de la energía se produce en el noreste y se consume en el sureste.

El operador de la red eléctrica del país comenzó a recortar la producción de energía eólica y solar en 2020 debido a la caída de la demanda durante la pandemia. Pero después de que las fluctuaciones en la energía eólica y solar desempeñaran un papel importante en un apagón que afectó a gran parte del país en 2023, el operador endureció los límites de producción. En febrero, las restricciones se hicieron aún más estrictas tras el colapso de una línea de transmisión, según Fitch Ratings Inc. y Absolar.

Hasta 2029, las restricciones a la energía eólica y solar aumentarán cuando la generación supere la demanda, especialmente durante el día, según un informe publicado a principios de este mes por el Operador Nacional del Sistema Eléctrico de Brasil.

En virtud de una ley de 2004, los productores de energía eólica y solar eran reembolsados íntegramente por los consumidores a través de las facturas de electricidad por las pérdidas derivadas de los límites de producción.

Sin embargo, una norma de la reguladora Aneel de 2023 significa que esas empresas ahora solo pueden recuperar como máximo el 3% de sus pérdidas, mientras que las centrales térmicas siguen recibiendo el importe íntegro, según Absolar.

Absolar y Abeeólica han demandado a Aneel por el reembolso de las pérdidas, que incluyen 4.800 millones de reales (US$873 millones) ya incurridos por las empresas miembro como resultado de las limitaciones de producción. Aneel no respondió a una solicitud de comentarios. El Ministerio de Minas y Energía de Brasil, que creó un comité con representantes de la industria para abordar la situación de los cortes de energía, tampoco respondió.

Renova Energia SA, un operador eólico y solar, salió recientemente de la quiebra. La empresa logró avances significativos el año pasado “incluso ante los retos actuales del sector eléctrico brasileño” y realizará inversiones destinadas a ampliar su capacidad instalada, según un comunicado.

“Mientras no dispongamos de un gran número de líneas de transmisión para transportar esta energía, seguiremos viendo muchos recortes”, afirmó Thaina Cavalini, directora asociada de infraestructura y financiación de proyectos de Fitch.

Gannoum no está de acuerdo. Para ella, el principal problema son los pequeños generadores de energía solar que utilizan los subsidios del gobierno para producir energía no solo para su propio consumo, sino principalmente para obtener ganancias, lo que genera un exceso de electricidad durante el día. Este tipo de generación no se ve afectada por las restricciones regulatorias, que solo se aplican a los grandes productores, y ya representa más del 15% de la capacidad total instalada, dijo.

Aunque el gobierno tiene previsto comprar baterías para ayudar a la red a almacenar más energía, esas subastas se han pospuesto hasta la segunda mitad del año, según Cavalini. Muchas empresas no pueden permitirse invertir en baterías porque los impuestos sobre esos sistemas pueden alcanzar el 85%, según Absolar.

Fitch tiene una perspectiva negativa para tres empresas brasileñas de energía renovable debido a los recortes en la producción de energía: Serra do Mel Holding SA, Itarema Geração de Energia SA y Complexo Morrinhos Energias Renováveis SA, una empresa con calificación AAA controlada por la china CGN Brasil Energia SA. CGN Brasil se negó a hacer comentarios, mientras que Serra do Mel e Itarema Geração no respondieron a una solicitud de comentarios.

El noreste de Brasil debería construir centros de datos y llevar a cabo proyectos de hidrógeno verde para absorber el excedente de energía, según declaró Eduardo Sattamini, director de operaciones de Engie SA en Brasil, durante una reunión con periodistas en mayo. El país ha atraído miles de millones en inversiones para proyectos de líneas eléctricas que conecten las energías renovables con sus mayores mercados de consumo, pero estos proyectos pueden tardar casi una década en entrar en funcionamiento. La próxima subasta de líneas eléctricas en Brasil está prevista para octubre.

Algunas empresas brasileñas de energía renovable están tratando de atraer socios o vender sus negocios. Equatorial Energia SA, un distribuidor de energía, contrató a Banco Safra SA para intentar vender la generadora de energía eólica y solar Echoenergia Participações SA, una empresa que compró por 7.000 millones de reales en 2022, según informaron en octubre a Bloomberg News personas familiarizadas con el asunto. Equatorial Energia no respondió a las solicitudes de comentarios.

Otras empresas simplemente están cerrando sus operaciones. GE Vernova Inc., con sede en Massachusetts, anunció en febrero que cerraría la fábrica de palas eólicas de LM Wind Power en la ciudad brasileña de Suape, con la pérdida de 1.000 puestos de trabajo, debido a la caída de la demanda en el mercado latinoamericano.

Por ahora, las perspectivas de recuperación del sector de las energías limpias en Brasil siguen siendo lejanas, según Sauaia, de Absolar.

“El paciente está en la UCI”, afirmó. Antes de que pueda producirse cualquier tipo de recuperación, el sector “debe dejar de respirar con ayuda de máquinas”.

