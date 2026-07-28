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Las remesas en Colombia ahora alcanzan para menos: ¿qué impactos tiene el dólar barato?

Con el precio del dólar en mínimos de siete años y el peso apreciándose más de 20 % en el último año, los 9,6 millones de colombianos que dependen de las remesas están empezando a cambiar la forma en que usan esos recursos.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
28 de julio de 2026 - 09:05 p. m.
Estados Unidos es el principal origen de las remesas que llegan a Colombia. Imagen de referencia.
Estados Unidos es el principal origen de las remesas que llegan a Colombia. Imagen de referencia.
Foto: EFE - Francisco Guasco

El dólar barato en Colombia puso a unos a celebrar y a otros a lamentarse. Quienes hacen compras internacionales (como vuelos, paquetes turísticos, bienes importados) salen ganando, pero los hogares que reciben dinero desde fuera del país están recibiendo menos pesos por las mismas divisas.

A ese dinero que llega vía transferencia internacional se le conoce como remesas. Estas son, por cierto, uno de los mayores canales de entrada de dólares al país.

Las remesas, además, vienen batiendo récords. Colombia recibió USD 13.098 millones en...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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