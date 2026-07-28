Las remesas en Colombia ahora alcanzan para menos: ¿qué impactos tiene el dólar barato?

Estados Unidos es el principal origen de las remesas que llegan a Colombia. Imagen de referencia. Foto: EFE - Francisco Guasco

El dólar barato en Colombia puso a unos a celebrar y a otros a lamentarse. Quienes hacen compras internacionales (como vuelos, paquetes turísticos, bienes importados) salen ganando, pero los hogares que reciben dinero desde fuera del país están recibiendo menos pesos por las mismas divisas.

A ese dinero que llega vía transferencia internacional se le conoce como remesas. Estas son, por cierto, uno de los mayores canales de entrada de dólares al país.

Las remesas, además, vienen batiendo récords. Colombia recibió USD 13.098 millones en...