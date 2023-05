Aplazan para el miércoles la presentación de la ponencia de la reforma laboral

Imagen de referencia. / Getty Images Foto: Getty Images

La ponencia de la reforma laboral para su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue aplazada. “Hemos decidido hacer una última mesa de trabajo de ponentes con la Ministra para llegar a más acuerdos que nos permitan llegar con la mayor cantidad de artículos cerrados y consensuados. Aquí estamos, en la mesa, como lo anuncié en la Comisión en la rueda de prensa esta mañana”, dijo la congresista María Fernanda Carrascal a través de su cuenta de Twitter.

Así las cosas, Carrascal dijo que se tomarán esta tarde para cerrar acuerdos y radicarán la ponencia el miércoles 17 de mayo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Se han hecho modificaciones propuestas por los 7 ponentes con quienes hemos hecho hasta ahora 10 mesas de trabajo revisando artículo por artículo. La ausencia de alguna firma de las 7, no borra lo que hemos venido trabajando y consensuado, la ponencia es apenas un paso para darle inicio al trámite y al primer debate, firmarla no implica tampoco que se está de acuerdo en todo, por eso quedará claro en qué artículos hubo acuerdos y en cuáles no, éstos últimos tendrán proposiciones e irán a discusión en comisión”, agregó la congresista.

Vale la pena mencionar que en la mañana de este martes, Carrascal había dicho, en rueda de prensa, que la presentación de la ponencia iba a ser en la tarde. “Hemos decidido seguir con el diálogo que hemos tenido durante la elaboración de esta potencia, tuvimos una audiencia pública de más de 9 horas, reuniones, y 10 sesiones largas con la ministra del Trabajo”, dijo la congresista María Fernanda Carrascal.

El documento, que fue radicado en marzo ante el Congreso, cuenta con 76 artículos originales y tres que incluyeron y 39 que ya tienen un acuerdo para la ponencia que será presentada el miércoles. “Los ponentes que estamos preparando esta ponencia hemos hecho proposiciones y hemos escuchado a gremios como la ANDI, Fenalco, entre otros. Es una reforma consensuada y dialogada”, aseguró Carrascal.

Este sería el segundo aplazamiento de la presentación de la ponencia, pues inicialmente estaba prevista para la mañana de este martes 16 de mayo.

“Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que los artículos sean regresivos para los trabajadores porque estamos tratando de ajustar el derecho laboral colombiano a los estandartes internacionales, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, de los TLC y de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Nos falta concertar dos artículos”, agregó la congresista.

Uno de los artículos que tienen que definir es el del horario nocturno. En el documento dice que iría de las 6:00 p.m. a las 6:00 a. m. Actualmente la jornada empieza a las 9:00 p. m. “Hay una parte de los ponentes que quieren que empiece a las 7:00 p. m. Nosotros podemos concertar que sea a partir de las 7 de la noche sí y solo sí si empieza el recargo inmediatamente se sancione la ley, pero, si es de manera progresiva, como otros sector y ponentes lo están proponiendo y buena parte de la Cámara, les decimos que no”, aseguró Carrascal.

En cuanto a los dominicales y festivos sí hubo acuerdo y se empezarán a pagar de manera progresiva. Actualmente, el pago es del 75 %. La idea, según el acuerdo de los ponentes, es que a partir de 2024 se pague el 80 % y en 2025 el 90 % hasta llegar al 100 %.

Sobre el análisis del Banco de la República, que dice que si se aprueba la reforma laboral presentada por el gobierno de Gustavo Petro, se acabarían 454.000 empleos, Carracascal dijo que sí se han apoyado en las cifras que dio la entidad sobre cuánto costarían los recargos dominicales y festivos en distintos sectores de la economía y que están diseñando programas que compensen ese gasto.

“Necesitamos que los trabajadores tengan un ingreso adicional que no es un regalo, es justicia social. Le digo al banco que vamos a recoger sus datos, pero que les faltó incluir en el análisis que el Gobierno en el PND ha consignado el programa de apalancamiento y creación de empleo”, dijo.

Además, Carrascal agregó que están haciendo algo “muy novedoso e importante”, la creación de un contrato especial para los repartidores de las plataformas digitales. “En la ponencia como viene hemos hecho una proposición de sustitución al capítulo de las plataformas digitales. En ese contrato especial van a ver que nosotros creamos este tipo de contrato donde se reconfirma y reconoce que hay una relación de subordinación, pero que debe haber flexibilidad de horario”.

La congresista puntualizó que la reforma busca formalizar sectores tradicional e históricamente precarizados y excluidos, como el trabajo doméstico, los migrantes y los trabajadores rurales.

