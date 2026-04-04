Lo que el choque entre el Gobierno y el Banrep revela sobre la economía

Banco de la República de Colombia. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Ivan Valencia

El Banco de la República (Banrep) decidió esta semana por mayoría (cuatro contra tres) incrementar en 100 puntos básicos sus tasas de interés. Esta fue la segunda ocasión consecutiva en la que no sólo subió el indicador, sino que lo hizo en esta magnitud (la primera fue en la decisión de enero). Con esta alza, las tasas llegan a 11,25 %, un nivel que no se veía desde junio de 2024 (cuando la inflación superaba el 7 %).

El movimiento se dio a pesar de que no tenemos una inflación en los niveles registrados en el pasado. Pero, aún así, hay...