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Lo que el choque entre el Gobierno y el Banrep revela sobre la economía

Si bien las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República no son nuevas, la crisis de esta semana no tiene antecedente. La administración Petro quiere explorar fórmulas para rediseñar la entidad, pero la experiencia internacional ofrece lecciones valiosas acerca de cómo no hacer esto.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
04 de abril de 2026 - 09:00 p. m.
Banco de la República de Colombia. Imagen de referencia.
Banco de la República de Colombia. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Ivan Valencia

El Banco de la República (Banrep) decidió esta semana por mayoría (cuatro contra tres) incrementar en 100 puntos básicos sus tasas de interés. Esta fue la segunda ocasión consecutiva en la que no sólo subió el indicador, sino que lo hizo en esta magnitud (la primera fue en la decisión de enero). Con esta alza, las tasas llegan a 11,25 %, un nivel que no se veía desde junio de 2024 (cuando la inflación superaba el 7 %).

El movimiento se dio a pesar de que no tenemos una inflación en los niveles registrados en el pasado. Pero, aún así, hay...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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Mariela Vega de Herrera(zncxh)05 de abril de 2026 - 12:43 a. m.
No es muy convincente el criterio expuesto. Todo es más confiable cuando puede presumirse una total transparencia e imparcialidad en los miembros de la junta.
Amaranto De Jesús Daniels Puello(v8lb8)05 de abril de 2026 - 12:09 a. m.
Se debe respetar la autonomía e independencia del BR, esta se gana con decisiones que sean coherentes con el contexto socioeconomico. De otra luego de 30 años , con cambios en la estructura y dinámica productiva es pertinente revisar el funcionamiento y alcance del BR. Los codirectores deben ser de altísimo nivel académico y ética para ser nombrados.
Luis Alfonso Castaño(30149)04 de abril de 2026 - 11:38 p. m.
Le parece que existe mucha claridad y transparencia en la toma de decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República en las que participa la hija de Alicia Arango, jefe de debate de Paloma Valencia y fanática de Álvaro Uribe?? La mayoría de tecnoc-RATAS que la conforman, así como los que apoyan decisiones que NO guardan lógica alguna con las asumidas en FUNESTOS gobiernos anteriores, están al servicio de la MAFIA NARCOPARAECONÓMICA Y POLÍTICA del país.
Luis Alfonso Castaño(30149)04 de abril de 2026 - 11:38 p. m.
Le parece que existe mucha claridad y transparencia en la toma de decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República en las que participa la hija de Alicia Arango, jefe de debate de Paloma Valencia y fanática de Álvaro Uribe?? La mayoría de tecnoc-RATAS que la conforman, así como los que apoyan decisiones que NO guardan lógica alguna con las asumidas en FUNESTOS gobiernos anteriores, están al servicio de la MAFIA NARCOPARAECONÓMICA Y POLÍTICA del país.
Luis Alfonso Castaño(30149)04 de abril de 2026 - 11:38 p. m.
Le parece que existe mucha claridad y transparencia en la toma de decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República en las que participa la hija de Alicia Arango, jefe de debate de Paloma Valencia y fanática de Álvaro Uribe?? La mayoría de tecnoc-RATAS que la conforman, así como los que apoyan decisiones que NO guardan lógica alguna con las asumidas en FUNESTOS gobiernos anteriores, están al servicio de la MAFIA NARCOPARAECONÓMICA Y POLÍTICA del país.
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