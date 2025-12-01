Lo que viene esta semana para la reforma tributaria: así está el panorama de la iniciativa

Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante el debate en las comisiones económicas conjuntas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, al Presupuesto General de la Nación (PGN) del próximo año le hacen falta recursos, razón por la que considera necesaria una Ley de financiamiento (en efecto una reforma tributaria) que permita llenar ese vacío.

La iniciativa, que primero necesita el aval de las comisiones económicas del Congreso, apunta a recaudar COP 16,3 billones, después de que al monto inicial le fueran recortados COP 10 billones.

En el marco de la discusión de su primer debate, fueron rechazadas las tres ponencias...