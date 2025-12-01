Logo El Espectador
Economía
Macroeconomía
Lo que viene esta semana para la reforma tributaria: así está el panorama de la iniciativa

La reforma busca un recaudo de COP 16,3 billones. Su debate continuará este martes, tras una serie de ajustes con los que se ha buscado que prospere la propuesta del Gobierno Petro. Pero el escenario en el Congreso es complejo.

Redacción Economía
01 de diciembre de 2025 - 12:02 p. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante el debate en las comisiones económicas conjuntas.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, al Presupuesto General de la Nación (PGN) del próximo año le hacen falta recursos, razón por la que considera necesaria una Ley de financiamiento (en efecto una reforma tributaria) que permita llenar ese vacío.

La iniciativa, que primero necesita el aval de las comisiones económicas del Congreso, apunta a recaudar COP 16,3 billones, después de que al monto inicial le fueran recortados COP 10 billones.

En el marco de la discusión de su primer debate, fueron rechazadas las tres ponencias...

Por Redacción Economía

Michael Myers(apgw0)Hace 9 minutos
La izquierda ultrachambona, ultracorrupta y ultraviolenta. El progrecirco reeleccionista que ha empobrecido al país para llenarse sus bolsillos que terminaron en compra de mansiones y abrigos de $2mil euros.
micorriza(d243q)Hace 38 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
  • Michael Myers(apgw0)Hace 9 minutos
    La única esperanza de Colombia es Esperanza Gómez...
