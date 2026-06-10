¿Los alimentos están más caros?: así se han movido los precios este año

Plaza de mercado ubicada al sur de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

El 2026 ha sido un año en el que se ha vuelto a encarecer el renglón de gastos más esencial de los colombianos: los alimentos. Sin embargo, en mayo hubo un giro inesperado para este rubro.

A pesar de las presiones inflacionarias, se dio una caída de 0,02 %, mientras que el alza general fue de 0,47 % para la variación mensual (mayo frente a abril), de acuerdo con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Vale decir que la reducción en los costos de la comida es...