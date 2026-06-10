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¿Los alimentos están más caros?: así se han movido los precios este año

En lo corrido del 2026 el encarecimiento de la comida ha superado el de la inflación general. Los factores climáticos y geopolíticos serán claves para marcar el futuro de los costos.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
10 de junio de 2026 - 11:00 a. m.
Plaza de mercado ubicada al sur de Bogotá.
Plaza de mercado ubicada al sur de Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

El 2026 ha sido un año en el que se ha vuelto a encarecer el renglón de gastos más esencial de los colombianos: los alimentos. Sin embargo, en mayo hubo un giro inesperado para este rubro.

A pesar de las presiones inflacionarias, se dio una caída de 0,02 %, mientras que el alza general fue de 0,47 % para la variación mensual (mayo frente a abril), de acuerdo con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Vale decir que la reducción en los costos de la comida es...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
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Carlos Piedrahita(43423)Hace 40 minutos
Yo vivo el Canada y me sorprende q los productos de Nutresa hechos en Colombia y traídos aquí y con etiquetas modificadas se consiguen más baratos aquí q en Medellín. Que tanto la inflación colombiana es creada por industriales o distribuidores?
Carlos Piedrahita(43423)Hace 40 minutos
Yo vivo el Canada y me sorprende q los productos de Nutresa hechos en Colombia y traídos aquí y con etiquetas modificadas se consiguen más baratos aquí q en Medellín. Que tanto la inflación colombiana es creada por industriales o distribuidores?
Victor Llanos(61349)Hace 1 hora
Live Updates: Inflation Jumps as Iran War Intensifies Price Squeeze Consumer prices rose at a faster rate for a third-straight month in May, to 4.2 percent annually, as the energy shock put more pressure on the U.S. economy. EN USA ya están en 4,2, comparando con el historial de los dos países, estoy convencido que se le está dando un buen manejo al control de la inflación aquí en Colombia
Jesús Vargas(0u41y)Hace 1 hora
Chisme, a quién ayudan, por mi casa todo igual , pura politiquería contra el gobierno. Mejores cuatro años después de tanto engaño, no más gobiernos de derecha. Colombia es un país Prospero, duro contra los grupos armados.
Victor Llanos(61349)Hace 1 hora
En general incluye todas las variables que están afectando la inflación, pienso que faltó hacer referencia a cómo la gran mayoría de los países están pasando por una alta inflación, por ejemplo en USA están cerca del 4%, ese indicador como venía en el.gobierno del títere, ha bajado de forma consiste, y teniendo en cuenta como la guerra de Irán ha encarecido los combustibles, fertilizantes, y demás productos derivados del petróleo, el manejo de la economía, va bien
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