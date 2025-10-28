Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los cambios en la DIAN no resuelven los problemas con el recaudo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha tenido cuatro cabezas en el Gobierno Petro. Aunque el panorama del recaudo ha mejorado en 2025, los expertos advierten que se podrían estar repitiendo errores del pasado con las metas de 2026. Este es el panorama.

Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
28 de octubre de 2025 - 09:01 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

En 2002 The Chemical Brothers publicó su canción “Star Guitar”, que vino acompañada de un video (considerado clásico por algunos) dirigido por Michel Gondry. El video es, en esencia, la vista desde la ventana de un tren en movimiento. Objetos que se ven pasar sincronizados, impecablemente, con el ritmo de la música: un vagón de otro tren, una sucesión de árboles, un poste, dos postes, una casa abandonada en la mitad del camino.

Si aplicamos la fórmula Gondry para cierta parte del panorama económico del país veríamos un ministro de Hacienda,...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Recaudo

Impuestos en Colombia

Dian

Recaudo tributario

Economía colombiana

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.