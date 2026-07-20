Los chicharrones económicos que deberá asumir el nuevo Congreso de la República

La instalación del nuevo Congreso viene con un importante desafío: buscar soluciones efectivas para el complejo escenario fiscal de Colombia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Aquí vamos de nuevo: el Congreso inaugura este lunes festivo una nueva legislatura, que recibirá en pocos días al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Las prioridades del Legislativo, como suele suceder en Colombia, son variadas y cuentan con un amplio abanico de asuntos urgentes e importantes.

Pero quizá como pocas veces hay una agenda económica gruesa que no admite mayores dilaciones, pues la bestia de una crisis fiscal le respira en la nuca al país como pocas veces lo ha hecho en su historia reciente (con la clara excepción de los...