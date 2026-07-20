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Los chicharrones económicos que deberá asumir el nuevo Congreso de la República

El nuevo Congreso salta a la cancha con una crisis fiscal respirándole en la nuca al país: el déficit podría llegar a 7,4 % del PIB este año, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y la deuda tocaría un techo histórico. Resolver estos temas implica una reforma tributaria, pero también decisiones más incómodas sobre exenciones, descentralización y tamaño del Estado, que requieren conocimiento técnico y voluntad política más allá de los intereses sectoriales.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
20 de julio de 2026 - 08:10 p. m.
La instalación del nuevo Congreso viene con un importante desafío: buscar soluciones efectivas para el complejo escenario fiscal de Colombia.
La instalación del nuevo Congreso viene con un importante desafío: buscar soluciones efectivas para el complejo escenario fiscal de Colombia.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Aquí vamos de nuevo: el Congreso inaugura este lunes festivo una nueva legislatura, que recibirá en pocos días al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Las prioridades del Legislativo, como suele suceder en Colombia, son variadas y cuentan con un amplio abanico de asuntos urgentes e importantes.

Pero quizá como pocas veces hay una agenda económica gruesa que no admite mayores dilaciones, pues la bestia de una crisis fiscal le respira en la nuca al país como pocas veces lo ha hecho en su historia reciente (con la clara excepción de los...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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