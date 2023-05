Los detalles de la propuesta que busca elevar el techo de la deuda de EE. UU.

El acuerdo mantiene el gasto no militar aproximadamente estable para el año fiscal 2024. Foto: Pexels

Luego de varios días de intensas negociaciones, el presidente estadounidense, Joe Biden, y los republicanos llegaron a un acuerdo para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos y evitar un catastrófico incumplimiento de pagos.

He aquí los puntos clave del texto, que aún debe ser aprobado por las dos cámaras del Congreso.

¿Ganó alguno de los dos partidos?

Después de días de negociaciones largas y difíciles, el acuerdo permite que ambas partes reclamen una especie de victoria. Biden lo llamó un “compromiso”, mientras que el presidente republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, lo describió como “digno del pueblo estadounidense”.

El texto de 99 páginas fue divulgado el domingo en la noche y aún será objeto de un intenso escrutinio y debate en los próximos días en ambas filas.

Algunas de las exigencias de ambos bandos no fueron aceptadas, como la eliminación de ciertas lagunas fiscales, solicitada por los demócratas, y la derogación de los créditos fiscales de energía limpia, que pretendían los republicanos.

El eje de la cuestión

Conocido formalmente como la Ley de Responsabilidad Fiscal (Fiscal Responsibility Act) de 2023, el proyecto plantea la eliminación del techo de deuda de 31,4 billones durante dos años, lo que significa que Biden no necesitará negociarlo nuevamente antes de las elecciones presidenciales de 2024.

El acuerdo también impone restricciones limitadas al gasto federal que complacerán a algunos republicanos, pero no ofrece los grandes recortes que querían los más conservadores y a los cuales los demócratas más progresistas se habrían resistido.

Gastos

El acuerdo mantiene el gasto no militar aproximadamente estable para el año fiscal 2024 a partir de este año, y limita el aumento en un 1% para 2025, según fuentes cercanas a las negociaciones.

También mantiene los planes de la administración Biden de aumentar el gasto destinado a militares activos y retirados, en línea con la inflación.

Reducción del ente fiscal

El acuerdo también reduce los fondos asignados para la ampliación del ente Servicio de Impuestos Internos (IRS). El año pasado, el Congreso aprobó 80.000 millones de dólares para que el IRS impulsara la aplicación y supervisión de impuestos. El acuerdo del techo de deuda le recortaría en 10.000 millones para el gasto en otras áreas.

Dinero no gastado por covid-19

El acuerdo también recuperaría algunos recursos que el Congreso asignó para la pandemia de coronavirus pero que no fueron utilizados. En una declaración, la oficina de McCarthy dijo que el acuerdo rescindiría “miles de millones de fondos para covid que no se gastaron” pero no ofreció más detalles.

No habrá cambios respecto al Medicaid, el programa de seguro médico del gobierno para los estadounidenses más desfavorecidos.

Requisitos de trabajo

El acuerdo establece requisitos de trabajo para las personas que reciben ayudas alimentarias federales o prestaciones familiares, una victoria para el lado republicano.

Está previsto que también aumente de 49 a 54 años la edad en la que a los adultos sin hijos se les exija trabajar para recibir cupones de alimentación. Como una concesión a los demócratas, se espera que el acuerdo flexibilice los requisitos para los jubilados y las personas sin hogar.

