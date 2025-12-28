Logo El Espectador
Economía
Macroeconomía
Los hechos económicos que marcaron 2025

Desde la crisis de aranceles, pasando por una nueva reforma laboral y movimientos empresariales, hasta la declaratoria de emergencia económica. Estas son algunas de las noticias que marcaron 2025 y seguirán siendo claves en 2026.

Redacción Economía
28 de diciembre de 2025 - 03:05 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

El 2025 ha sido un año de intensidad económica, si se quiere. Aunque algo similar se puede decir de prácticamente cualquier calendario pasado, este año hubo tensiones extra por cuenta de los aranceles y la guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra casi todo el planeta.

En enero, las relaciones entre EE. UU. y Colombia registraron uno de sus puntos más bajos en décadas con el drama del domingo 26 de enero, que arrancó con la negativa del presidente Gustavo Petro a recibir a deportados provenientes de ese país, y casi acaba en...

Por Redacción Economía

