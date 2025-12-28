Los hechos económicos que marcaron 2025

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El 2025 ha sido un año de intensidad económica, si se quiere. Aunque algo similar se puede decir de prácticamente cualquier calendario pasado, este año hubo tensiones extra por cuenta de los aranceles y la guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra casi todo el planeta.

En enero, las relaciones entre EE. UU. y Colombia registraron uno de sus puntos más bajos en décadas con el drama del domingo 26 de enero, que arrancó con la negativa del presidente Gustavo Petro a recibir a deportados provenientes de ese país, y casi acaba en...