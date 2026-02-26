Los líderes tecnológicos apuestan por la IA, el público, no tanto

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Los ejecutivos de Silicon Valley prometen que la inteligencia artificial va a cambiar de manera radical la vida de todos para bien, a partir de ya. La IA se describe como la nueva electricidad. Es incluso más grande que el fuego. No te molestes en ahorrar dinero para la jubilación porque todo el mundo será rico.

Tus abuelos oyeron más o menos lo mismo. Los creadores de una nueva tecnología siempre la han vendido como si produjera una transformación fundamental de la existencia humana. La radio se pregonaba como portadora de “paz perpetua en la...