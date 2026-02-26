Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los líderes tecnológicos apuestan por la IA, el público, no tanto

Los creadores de una nueva tecnología siempre la han vendido como si produjera una transformación fundamental de la existencia humana. Esta vez, sin embargo, las masas aún no están convencidas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David Streitfeld | The New York Times
26 de febrero de 2026 - 02:05 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

Los ejecutivos de Silicon Valley prometen que la inteligencia artificial va a cambiar de manera radical la vida de todos para bien, a partir de ya. La IA se describe como la nueva electricidad. Es incluso más grande que el fuego. No te molestes en ahorrar dinero para la jubilación porque todo el mundo será rico.

Tus abuelos oyeron más o menos lo mismo. Los creadores de una nueva tecnología siempre la han vendido como si produjera una transformación fundamental de la existencia humana. La radio se pregonaba como portadora de “paz perpetua en la...

Por David Streitfeld | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

inteligencia artificial

new york times

Empresas

Tecnología

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.