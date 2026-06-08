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Los marginados permanentes de la IA (análisis)

Los países que no consigan hacerse un lugar en la emergente economía de la IA corren el riesgo de quedar en el lado perdedor de la transformación económica más trascendental de este siglo.

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Kenneth Rogoff*
08 de junio de 2026 - 05:24 p. m.
Imagen de referencia del StartCo 2024, evento que conecta emprendimientos de startups y grupos de inversores.
Imagen de referencia del StartCo 2024, evento que conecta emprendimientos de startups y grupos de inversores.
Foto: StartCo

La inteligencia artificial ha creado tal frenesí en la región de la bahía de San Francisco que la fiebre del oro de mediados del siglo XIX en California parece en comparación una búsqueda del tesoro. Los mejores programadores y desarrolladores reciben ofertas de cientos de millones de dólares para cambiar de empresa, mientras jóvenes ingenieros que han tenido la suerte de entrar temprano a las principales startups de IA contemplan la...

Por Kenneth Rogoff*

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