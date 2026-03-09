Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los retos económicos que tendrá el nuevo Congreso

El Congreso que fue elegido este domingo tendrá que enfrentar un panorama en el que, en buena parte, se juega el futuro fiscal del país, con decisiones que distan de ser populares y fáciles, pero no por eso son menos importantes.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
09 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
Plenaria del Senado. Imagen de referencia.
Plenaria del Senado. Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Y empezamos de cero: un Congreso nuevo que calienta en la banca. Listo, pero a la vez se trata de un Legislativo que tendrá que lidiar con varias criaturas poderosas del pasado, así como pensar un país que, al menos en lo económico, presenta retos que requieren de altura intelectual, pero también moral, si se quiere.

Con el Congreso que se empezó a despedir este domingo inauguramos algunos nuevos capítulos del extenso libro que, con letras en amarillo encendido, se titula: “¿Y ahora qué?”. Se negó un presupuesto, se tumbaron dos leyes de...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Congreso

congreso de la república

Economía colombiana

Elecciones 2026

Elecciones en Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.