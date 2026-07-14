Marco Fiscal: la fragilidad de la senda en deuda pública y el reto para el próximo Gobierno

Imagen de referencia.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 (MFMP), principal instrumento de planeación fiscal del país. Desde el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana analizaron la información y dieron algunas alertas.

El documento reconoce un deterioro mayor de las finanzas públicas frente a lo previsto en marcos anteriores y plantea una senda gradual de consolidación para los próximos años.

“El resultado muestra que la senda propuesta es técnicamente coherente, pero depende de supuestos que históricamente no se han materializado y que dejan poco margen ante cualquier desviación”, dice el informe.

Bajo ese escenario y para evaluar la robustez del plan fiscal, el Observatorio simuló escenarios en los que el crecimiento económico, la tasa de interés implícita y el balance primario se desvían de lo previsto en el MFMP, tanto de forma individual como conjunta.

Los resultados apuntan a que la senda proyectada es sensible incluso a desviaciones pequeñas. Un deterioro de un punto porcentual en la tasa de endeudamiento para 2027, la deuda neta alcanzaría el 60,7 % como porcentaje del PIB. Y si hay una reducción de un punto porcentual en el crecimiento económico, la deuda alcanzaría un pico de 60,8 % del PIB. Además, el deterioro de un punto porcentual en el balance primario supone el peor de los escenarios, ya que el pico de endeudamiento superaría el 61,6 % del PIB.

Finalmente, si los tres choques ocurren simultáneamente, la deuda alcanzaría el 66,1 % del PIB, frente al 58,9 % proyectado por el MFMP para 2026, acercándose al límite legal del 71 % establecido en la Regla Fiscal.

“Este resultado no es un escenario hipotético, pues en 2025, el balance primario ya se desvió 1,2 puntos por encima de lo autorizado por la cláusula de escape, lo que muestra que desviaciones de esa magnitud han ocurrido recientemente”, dice el documento.

La fragilidad de esa trayectoria se explica por restricciones estructurales en los ingresos. Más del 90 % de ellos provienen de tributos y su comportamiento ha mostrado un patrón persistente y es que a pesar de 10 reformas tributarias aprobadas entre 2006 y 2022, el recaudo ha oscilado históricamente alrededor del 14 % del PIB y ha retornado sistemáticamente a ese nivel después de cada esfuerzo legislativo, de acuerdo con el informe.

A esto se suma una tendencia en la que el recaudo tributario está respondiendo con menor fuerza al crecimiento económico, y, además, es su nivel más bajo en años recientes.

¿Qué dice el MFMP?

Que una reforma tributaria en 2027, con un recaudo esperado cercano a 1,4 % del PIB (más de $30 billones), podría no aumentar los ingresos estructurales como se pretende.

El escenario de crecimiento planteado descansa también en una recuperación sostenida de la inversión que los datos recientes no respaldan.

Proyecta que la formación bruta de capital fijo pase de 16,8 % del PIB en 2024 a 23,4 % hacia 2037, un incremento de 6,6 puntos porcentuales, pero la inversión fija lleva estancada desde 2016 y la ejecución de inversión pública cayó del promedio histórico de 76,3 % a 57 % en 2024, con una recuperación parcial a 64,2 % en 2025.

Esta proyección de inversión, aunque deseable, exigirá cambios importantes frente a la dinámica reciente. Colombia parte de niveles de formación bruta de capital inferiores a los observados antes de 2016 y por debajo de varios referentes regionales.

En conjunto, el MFMP 2026 constituye una hoja de ruta necesaria para avanzar en la consolidación de las finanzas públicas.

Sin embargo, desde la U. Javeriana alertan que su cumplimiento depende simultáneamente de una reforma tributaria exitosa, una recuperación de la inversión sin precedentes recientes y un ajuste del gasto en un contexto de alta inflexibilidad presupuestal.

El Observatorio destaca que el principal reto del gobierno entrante no estará en el diagnóstico de la situación fiscal, que el MFMP reconoce con claridad, sino en la capacidad de ejecutar las medidas necesarias para corregirla.

“En un año de cambio de gobierno, un empalme ordenado y técnico entre administraciones no es una formalidad: es una condición para que el plan funcione. La sostenibilidad de las finanzas públicas dependerá, en buena medida, de que actores políticos que compitieron entre sí logren coordinarse en torno a una transición que no puede darse el lujo de perder tiempo ni credibilidad. El plan es exigente y prácticamente no permite desviaciones”, concluye el informe.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.