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¿Por qué la obsesión del mundo con el PIB nos está dejando a oscuras?

El PIB sigue siendo el termómetro del éxito económico, pero ignora la informalidad, la pobreza y la cohesión social. La ONU lanzó Counting What Counts, un nuevo camino de 31 indicadores que busca integrar bienestar, equidad y resiliencia en los presupuestos nacionales desde 2027. Pero ¿Colombia hará caso?

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Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
09 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
La economía del rebusque: detrás del 8,8 % de desempleo celebrado en los informes, la informalidad devora al 54,2 % de la fuerza laboral del país. El PIB los cuenta a todos por igual.
La economía del rebusque: detrás del 8,8 % de desempleo celebrado en los informes, la informalidad devora al 54,2 % de la fuerza laboral del país. El PIB los cuenta a todos por igual.
Foto: EFE/Ernesto Arias

En los buses de las cinco de la mañana no viaja el PIB. Viajan los 13 millones de colombianos que trabajan sin contrato, sin pensión y sin red de protección social. Viajan los que perdieron el empleo y ya se resignaron a dejar de buscarlo; y viajan aquellos a quienes, teniéndolo, el salario apenas les alcanza para estirar la quincena.

Colombia, al igual que muchos otros países, lleva décadas midiendo su progreso con una sola regla. El PIB sube, los titulares celebran. El PIB baja, el país entra en pánico. Pero esa regla —diseñada en los años...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
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Epicar(du7sp)Hace 15 minutos
El alcalde socialista de Nueva York en solo 100 días redujo el déficit en 12 mil millones de dólares sin sacrificar la inversión social y demostró que está tiene un efecto multiplicador en la economía muy superior al del ajuste. Esto demostró que la tesis de la derecha que el déficit solo supera con recortes a la inversión social es falso. En Colombia la derecha torpedos inclementemente esa posibilidad. No lo permite y desde el Congreso bloquea.
Ptolomeo(73769)Hace 38 minutos
Como todo en el país, solo se queda en estupendos diagnósticos que luego se guardarán para pasado algún tiempo vuelva a realizarse otro diagnóstico y asi sucesivamente e inútilmente.
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