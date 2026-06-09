¿Por qué la obsesión del mundo con el PIB nos está dejando a oscuras?

La economía del rebusque: detrás del 8,8 % de desempleo celebrado en los informes, la informalidad devora al 54,2 % de la fuerza laboral del país. El PIB los cuenta a todos por igual. Foto: EFE/Ernesto Arias

En los buses de las cinco de la mañana no viaja el PIB. Viajan los 13 millones de colombianos que trabajan sin contrato, sin pensión y sin red de protección social. Viajan los que perdieron el empleo y ya se resignaron a dejar de buscarlo; y viajan aquellos a quienes, teniéndolo, el salario apenas les alcanza para estirar la quincena.

Colombia, al igual que muchos otros países, lleva décadas midiendo su progreso con una sola regla. El PIB sube, los titulares celebran. El PIB baja, el país entra en pánico. Pero esa regla —diseñada en los años...