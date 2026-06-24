Más barcos por el estrecho de Ormuz hunden el precio del petróleo esta semana

Vista satélite del estrecho de Ormuz, canal natural entre Irán, Omán y Emiratos Árabes por el que pasa un quinto del crudo mundial. Foto: Archivo Particular

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El estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el mar de Omán y por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lleva semanas registrando un tráfico creciente de petroleros. De hecho, los buques transitan la vía con sus señales satelitales activadas, una señal de confianza entre los armadores que no se veía desde antes del conflicto.

La Organización Marítima Internacional indicó que recibió garantías de seguridad que permiten a cientos de embarcaciones salir del golfo Pérsico. La Agencia Internacional de Energía estima que Emiratos Árabes Unidos está exportando crudo a cerca del 85 % de los niveles previos al conflicto. Solo ese país ha vendido alrededor de 60 millones de barriles desde el interior del golfo Pérsico en las últimas semanas.

Según Carl Larry, analista de petróleo y gas de Enverus, en declaraciones a Bloomberg, “el mercado ha estado esperando que los últimos alcistas optimistas se rindan y estamos encontrando un piso cerca de USD 75”. Sin embargo, advirtió que quedan preguntas por resolver: “reemplazar suministro, tiempos de espera para cargas y si China volverá a comprar”.

En horas de la mañana de este miércoles, hora colombiana, el Brent se ubicaba cerca de USD74 por barril y el WTI por debajo de USD70.

El diferencial entre los dos contratos más cercanos del Brent, una referencia clave del estado del mercado, se redujo a USD 0,15 por barril este miércoles. A comienzos de abril rondaba los USD 10.

Washington y Teherán, en conversaciones

Washington y Teherán han señalado avances iniciales en las negociaciones para poner fin a la guerra que comenzó a finales de febrero, aunque las versiones de ambas partes siguen divergiendo y el proceso probablemente será prolongado.

En una señal política adicional, el Senado estadounidense, controlado por los republicanos, votó el martes para poner fin a la guerra en una reprimenda simbólica al presidente Donald Trump. Aunque es poco probable que la resolución fuerce cambios en la estrategia de la administración, representa una nueva señal de que el mandatario carece de apoyo interno para el esfuerzo bélico.

Trump y la gasolina

Por separado, Trump publicó en redes sociales que ordenó al Departamento de Justicia investigar por qué los precios de la gasolina no han bajado más rápido a medida que cae el petróleo. Según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil, el precio promedio al consumidor ha disminuido 14 % desde finales de mayo y se ubica por debajo de USD 4 por galón, aunque sigue por encima del promedio estacional de los últimos cinco años. Los precios del diésel cayeron por debajo de USD 5 por galón por primera vez desde mediados de marzo.

Pese a la caída generalizada, persisten señales de estrechez en algunos mercados. El Instituto Estadounidense del Petróleo informó, según un documento visto por Bloomberg, que los inventarios de crudo en Cushing, Oklahoma, cayeron otro millón de barriles la semana pasada. De confirmarse con los datos oficiales, las existencias habrán caído por debajo de los 20 millones de barriles, nivel considerado como el mínimo operativo.

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