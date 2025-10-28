Más de 6,5 millones de colombianos declararon renta: así fue el balance de la DIAN

Del total recaudado, COP 17,9 billones son de anticipos y retenciones. Foto: Cristian Garavito

Entre el 12 de agosto y el 24 de octubre, millones de colombianos cumplieron con la obligación de declarar renta.

Según la DIAN, fueron más de 6.521.000 las declaraciones que se presentaron este año sobre el año gravable 2024.

Un dato que resalta es que la base de declarantes creció, ya que en esta ocasión se recibieron 763.036 declaraciones más que las consolidadas en el año inmediatamente anterior.

El recaudo también fue sustancial, la DIAN reportó que los contribuyentes aportaron COP 23,6 billones.

“Con un proceso eficiente, estable y sin contingencias por indisponibilidad del sistema, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le cumplió al país y cerró con éxito el calendario de vencimientos para la presentación de la declaración de renta de personas naturales, correspondiente al año gravable 2024”, informó la entidad.

Del total recaudado, COP 5,7 billones corresponden al impuesto a cargo tras la presentación de las declaraciones, mientras que COP 17,9 son de anticipos y retenciones.

La entidad precisó que este año también se evidenció una mejoría en los tiempos de respuesta de la plataforma. Esto gracias a las inversiones en fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y las pruebas de carga y estrés, así como la adopción de herramientas de monitoreo para el anticipo de cualquier eventualidad.

“Como parte del trabajo preventivo y de preparación de la plataforma, la entidad también robusteció sus mecanismos de ciberseguridad. Gracias a ello detectó y bloqueó más de 4.178 eventos maliciosos, tales como intentos de acceso no autorizados o ataques automatizados, evitando así posibles afectaciones al sistema y protegiendo la información de los contribuyentes”, informó.

Cifras más granulares muestran que las visitas al micrositio aumentaron en un 185 %. También se recibieron 40 millones de consultas y, el programa de Ayuda Renta, mostró cerca de 500.000 descargas. Para apoyar la operación, la DIAN también dispuso de 800 servidores públicos, entre ellos 540 en los puntos de atención y 348 en el Contact Center para acompañar a los contribuyentes.

Algo que facilitó el proceso fue la disposición de más de 7,54 millones de declaraciones sugeridas.

“Agradecemos a todos los contribuyentes por el compromiso y cumplimiento de sus obligaciones. Nuestro objetivo es seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios y la calidad en la atención al ciudadano que hemos puesto en marcha, para ofrecer un servicio cada vez más eficiente y cercano”, concluyó Carlos Emilio Betancourt, director general (e) de la DIAN.

