Mesa Fiscal advierte sobre roces en las finanzas y Hacienda responde con plan de austeridad

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las cuentas públicas llegaron a un punto de tensión que ya obliga a tomar decisiones de fondo. Esa es una de las alertas centrales de la Mesa Fiscal 2026, elaborada por expertos convocados por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). El documento describe un escenario en el que la sostenibilidad de las finanzas del Estado empieza a depender de ajustes más amplios que los aplicados en los últimos años.

La advertencia llega en un momento delicado. El propio informe abre señalando que “la situación fiscal en Colombia es preocupante en la actualidad y en el mediano plazo”.

El déficit fiscal, la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal y el crecimiento de varias obligaciones de gasto llevaron a los investigadores a revisar tanto el diseño institucional como las fuentes de presión que enfrentarán las finanzas públicas durante la próxima década.

En ese marco, la Mesa Fiscal sostiene que la estructura vigente de la Regla Fiscal debe mantenerse: “Para el caso colombiano, la arquitectura actual de la Regla Fiscal es adecuada y se debe preservar”.

El análisis destaca que el esquema actual ya incorpora herramientas relevantes para contener el endeudamiento público. Entre ellas aparecen el ancla de deuda de mediano plazo, las metas fiscales ligadas a ese límite y los mecanismos que permiten absorber choques temporales provenientes de la actividad económica o de cambios en los ingresos.

Uno de los cambios sugeridos se concentra en la cláusula de escape, el mecanismo que permite suspender temporalmente la aplicación de la Regla Fiscal cuando ocurre una situación extraordinaria. Actualmente, puede activarse hasta por tres años, previo concepto del CARF.

La Mesa considera que los criterios son demasiado amplios y propone restringirlos a eventos verdaderamente “sobrevinientes” o “fortuitos”. También plantea exigir mayores justificaciones cuando el Gobierno decida apartarse de los conceptos técnicos emitidos por el CARF.

La propuesta busca además fortalecer el peso institucional de ese organismo. Los investigadores sugieren que, si el Ejecutivo adopta una decisión distinta a la recomendada por el CARF, deba explicar formalmente las razones ante el Confis y posteriormente ante el Congreso.

El documento también identifica riesgos que van más allá de las cifras anuales del déficit.

Uno de ellos aparece en el sistema pensional.

“Cuando se producen traslados de personas del Régimen de Ahorro Individual (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM) aumenta el pasivo pensional del Gobierno Nacional Central pero, todo lo demás constante, se reduce el déficit fiscal”, advierte el informe.

Para la Mesa Fiscal, este tipo de situaciones puede mejorar algunos indicadores de corto plazo mientras incrementa obligaciones que terminarán pagándose en los años siguientes.

Por esa razón recomienda ampliar la vigilancia sobre compromisos que hoy no quedan plenamente reflejados dentro de las métricas fiscales tradicionales. Allí incluye pasivos contingentes, obligaciones futuras, Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) y ciertos compromisos asociados a vigencias futuras.

Las preocupaciones también se extienden al gasto público

Las proyecciones del documento muestran que entre 2026 y 2036 las presiones adicionales de gasto podrían alcanzar 2,9 puntos porcentuales del PIB. De ese total, 1,8 puntos corresponderían al sistema de salud, 0,6 puntos a pensiones y 0,5 puntos a los regímenes de retiro de las Fuerzas Militares y de Policía.

A ello se suma la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que podría añadir cerca de dos puntos adicionales del PIB en gasto durante la próxima década si no viene acompañada de una transferencia efectiva de responsabilidades desde el Gobierno nacional hacia los entes territoriales.

La Mesa también propone avanzar gradualmente hacia un presupuesto por programas, un modelo que busca vincular el gasto público con objetivos y resultados verificables.

El Gobierno responde con un plan de choque

Este diagnóstico sobre el desborde del gasto coincidió con una medida concreta del Ejecutivo. El mismo día en que la Mesa Fiscal hacía pública su advertencia, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0618 del 17 de junio de 2026, un plan de austeridad que busca aplicar un “freno de mano” a las finanzas públicas durante el resto del año.

El decreto, firmado por el ministro Germán Ávila, establece una serie de directrices obligatorias para todas las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Entre las medidas más destacadas se encuentran:

Restricción en la contratación : Se prohíbe la contratación de servicios profesionales si las funciones pueden ser realizadas por personal de planta y se ordena un plan de reducción del gasto en este rubro en comparación con la vigencia anterior.

Austeridad en viajes y eventos : Se da prelación obligatoria a los encuentros virtuales. Los viáticos se reducen drásticamente (hasta un 50% si no se pernocta y un 80% si se hace) y se exigen justificaciones rigurosas para cualquier comisión de servicios.

Límites a la publicidad y los gastos suntuarios : Se prohíbe la adquisición de regalos corporativos (“souvenirs”), la celebración de recepciones oficiales con cargo al erario y la realización de mejoras ostentosas en las sedes de las entidades.

Control de vehículos y telefonía : Se limita la compra de vehículos oficiales a aquellos con más de seis años de antigüedad y se restringe la asignación de celulares y planes de datos, priorizando el uso de herramientas digitales.

Obligación de reporte: Cada entidad deberá publicar un Plan Interno de Austeridad con metas cuantitativas de ahorro y reportar los resultados cada seis meses, bajo la supervisión de las oficinas de control interno.

Con este decreto, el Gobierno Nacional busca atender una de las principales alertas de la Mesa Fiscal, pasando del diagnóstico a la acción, con medidas que apuntan a racionalizar el gasto operativo de manera inmediata, “buscando la eficiencia que racionalice recursos y optimizando el gasto público”, reza el artículo 4.° del decreto.

Los ingresos siguen mostrando problemas estructurales

Según el informe, Colombia lleva más de una década aprobando reformas tributarias sin lograr aumentos permanentes en la carga tributaria.

“El recaudo tributario como porcentaje del PIB ha mostrado una tendencia prácticamente estancada”, concluyen los expertos.

El diagnóstico identifica tres factores principales: beneficios tributarios extensos, elevados niveles de evasión y tarifas que en algunos casos ya alcanzaron niveles que pueden afectar la actividad económica y el recaudo futuro.

Las diferencias son notorias según el impuesto analizado.

En el IVA, el principal costo fiscal proviene de exclusiones, exenciones y tratamientos preferenciales. La Mesa estima que esos beneficios equivalen a 5,6 % del PIB, mientras la evasión representa 1,8 %.

En renta corporativa ocurre lo contrario. Allí la evasión alcanzaría 5,7 % del PIB, frente a beneficios tributarios cercanos a 1,3 %.

Las recomendaciones

A partir de ese diagnóstico, los expertos proponen revisar integralmente el sistema tributario, reducir exenciones ineficientes y fortalecer los mecanismos de control.

Entre las medidas planteadas aparece una que probablemente abrirá debate: disminuir la tarifa general del impuesto de renta para empresas, una de las más altas de la OCDE, siempre que la reducción venga acompañada por la eliminación de beneficios tributarios que hoy reducen la base gravable.

El informe también recomienda corregir problemas de doble tributación sobre dividendos y simplificar distorsiones acumuladas durante años.

La DIAN ocupa un lugar central dentro de las propuestas. La Mesa considera necesario ampliar el número de funcionarios especializados, fortalecer el análisis de datos y mejorar las capacidades de fiscalización para enfrentar la evasión.

La conclusión del documento es que el ajuste fiscal no dependerá de una única reforma ni de una sola decisión presupuestal. La hoja de ruta combina disciplina fiscal, fortalecimiento institucional, control del gasto, aumento de ingresos estructurales y medidas que permitan sostener el crecimiento económico.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.