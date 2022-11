Mincomercio peruano levanta sanción a Colombia: arancel a diez productos no va más

Roberto Sánchez Palomino, ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, celebró la facilitación del comercio entre Colombia y Perú durante el evento Expo Perú en Bogotá. Foto: Cortesía PromPerú

Mediante el Decreto supremo 013 de noviembre del 2022, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú levantó una sanción económica que se había aplicado sobre Colombia en el marco de la Comunidad Andina (CAN) y que consistía en aplicar un arancel del 10 % a diez productos que Colombia le exporta a Perú –entre ellos el azúcar, los confites y las galletas–. De esta manera, se restableció el arancel del 0% a las importaciones que Perú haga del sector agroindustrial colombiano, medida que facilita el comercio entre los dos países.

La sanción respondía a que, tras una reunión el 23 de agosto de 2018, los ministros de comercio exterior y de agricultura de Perú concordaron con sus homólogos colombianos que Colombia eliminaría las restricciones vigentes al ingreso de arroz peruano, las cuales violaban lo establecido en el Acuerdo de Cartagena, tratado fundacional de la CAN. Sin embargo, según dice el propio decreto del gobierno peruano, el gobierno colombiano no cumplió lo acordado y no asignó los cupos de importación para el arroz peruano para el 2022, acordado por los dos países.

Perú escaló el caso al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y este le dio la razón. El tribunal consideró que Colombia estaba desacatando la Sentencia del 14 de abril de 2005 del mismo tribunal, la cual ya había sancionado a Colombia precisamente por ponerle trabas al comercio de arroz con un país miembro de la CAN. Por eso, dio el visto bueno a que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Peruano hubiera emitido, a modo de sanción, el Decreto Supremo 003 de 2018 que aplicaba el arancel a diez productos de importación traídos desde Colombia.

El anuncio de que ese arancel no iba más lo hizo en Bogotá el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Roberto Sánchez Palomino, en la rueda de prensa de ExpoPerú, una feria de negocios y emprendimientos que organiza el ministerio junto a PromPerú, entidad encargada de la promoción de Perú en el exterior. El ministro Sánchez le aseguró a El Espectador que el levantamiento de la sanción es fruto de meses de negociación entre Colombia y Perú.

“Celebramos que el presidente Gustavo Petro levante la restricción al comercio de arroz. Hay mucha voluntad de diálogo con el gobierno Petro y nos sentimos optimistas frente a la intención de integración de nuestros gobiernos”, aseguró Sánchez Palomino quien, además, dijo que su gobierno apreciaba que la primera visita de Estado realizada por Petro hubiese sido, precisamente, al presidente de Perú.

“Perú tiene una visión nacionalista, proteccionista de la economía, pero creemos que se debe encontrar un punto medio con el desarrollo mutuo”, agregó el ministro.

Por su parte, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña celebró que “se levantaron las medidas restrictivas de parte de Colombia y Perú y tenemos ya un comercio libre para hacer estables y permanentes nuestros compromisos en el marco de la Comunidad Andina”.

En 2021, Perú recibió ingresos por inversión extranjera directa proveniente de Colombia de 2.009 millones de dólares, según cifras de PromPerú, lo que representó un crecimiento del 24 % respecto a los 1.632 millones del 2020 y una balanza comercial positiva para Colombia. Para septiembre de 2022, la cifra superó los 1.600 millones y, de acuerdo con Amora Carbajal, presidenta ejecutiva de PromPerú, la expectativa es que la tendencia al crecimiento continúe.

