Minhacienda hizo la primera recompra de TES de 2026: ¿de cuántos billones fue?

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El Ministerio de Hacienda informó a través de un comunicado que realizó la primera operación de recompra de TES de 2026 por un valor nominal de COP 5,4 billones, en el marco de su programa de manejo de deuda con los creadores de mercado. En otras palabras, se trata de una operación con la que el Gobierno recompra títulos ya emitidos para ajustar mejor sus vencimientos y condiciones financieras.

Según la cartera, la operación recibió ofertas por COP 6,5 billones y permitirá un ahorro fiscal neto estimado de COP 2,1 billones. Además, incluyó recompras de TES en pesos con vencimientos en 2036, 2042, 2046 y 2050, y tendrá cumplimiento el próximo 10 de abril.

La cartera explicó que esta transacción busca mejorar el perfil de la deuda pública interna, en línea con la estrategia de manejo proactivo del portafolio de obligaciones de la Nación.

¿Qué son los TES y para qué sirven?

Los TES, o Títulos de Tesorería, son papeles de deuda que emite un Gobierno para conseguir recursos en el mercado local.

A grandes rasgos, funcionan como una forma de financiación: inversionistas como bancos, fondos o aseguradoras compran esos títulos y la Nación se compromete a devolver ese dinero en una fecha futura, junto con unos intereses.

Emitir TES, entonces, significa que el Estado sale al mercado a buscar plata prestada para cubrir sus necesidades de financiamiento. Esos recursos pueden servir, por ejemplo, para atender pagos del presupuesto, refinanciar deudas previas o manejar de forma más ordenada el perfil de los vencimientos.

En este caso, cabe destacar, no se trató de una emisión nueva sino de una recompra. Es decir, el Gobierno salió a readquirir TES que ya estaban circulando, con el fin de reorganizar parte de su deuda interna y mejorar sus condiciones financieras hacia adelante.

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