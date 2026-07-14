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Ninguna revolución fue tan rápida como la IA: estos son los miedos de 16 ganadores del Nobel

Más de 200 expertos e investigadores (16 de ellos ganadores del Nobel) firmaron una carta sobre los potenciales riesgos de la IA en la economía actual. La misiva no habla de soluciones, pero sí deja una advertencia: el vapor, la electricidad y los computadores tardaron décadas en transformar el mercado laboral. La IA no va a darnos ese tiempo.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
14 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images - Getty Images

En 1882, Thomas Edison encendió la primera central eléctrica comercial de Manhattan, Estados Unidos. A partir de ahí, pasaron casi 40 años hasta que aparecieran las primeras ganancias de productividad en las fábricas. Es decir, la humanidad tuvo tiempo para pensar qué hacer con esa energía más allá de iluminar las calles y casas. Años antes, el vapor había pasado por algo parecido: abrió paso a los trenes y los barcos, con lo cual se fueron creando industrias y, por ende, empleos.

Más recientemente, los computadores transformaron las...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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