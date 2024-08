No habrá más aumentos de peajes este año: Ministerio de Hacienda

Los peajes necesitan un aumento en el recaudo para financiar las obras de construcción, mantenimiento y operación que demandan las vías en el país. Foto: Jorge Londoño

El incremento en el precio de los peajes ha sido un tema polémico en los últimos meses. Hay que recordar que por instrucción del gobierno se congeló el aumento en las tarifas con la intención de mitigar el incremento de la inflación, cuando ésta crecía a un ritmo de doble dígito.

Sobre esto último hay que tener en cuenta que el costo de los peajes sube cada año con base en el incremento que registra el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El dinero de los peajes es necesario para la construcción, operación y mantenimiento de las vías en el país, por lo que el Estado tendrá que asumir esos diferenciales que ha implicado la congelación (para cumplir así con los contratos de concesión).

Precisamente la Contraloría General de la República informó recientemente que este congelamiento en los peajes demandará más de $1 billón del presupuesto de la nación.

“Como consecuencia de la expedición de este decreto, se activó el riesgo de menor recaudo de peajes a cargo de la ANI y, por tanto, esta entidad quedó obligada a realizar la debida y oportuna compensación a los 38 concesionarios viales afectados por no recibir los ingresos correspondientes al incremento anual de los peajes. Se corre el riesgo de que para los once (11) Contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor, dado que no tienen desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje que pagan quienes usan la infraestructura vial”, señaló la Contraloría.

El ente de control precisó que por este concepto se generó una afectación de $610.000 millones en 2023, los cuales se sumarían a los $410.000 millones que se causarían en 2024, lo que suma $1,02 billones.

“El ente de control manifiesta su preocupación de que las cifras se puedan incrementar sustancialmente, por los posibles efectos de las decisiones que adopten los cuatro (4) tribunales arbitrales ya iniciados por los concesionarios viales de Iniciativa Privada y de los que pudieran estar próximos a ser presentados”, añade la Contraloría, a lo que también se agrega una lista de proyectos de infraestructura retrasados por este concepto.

Algunos voceros del gremio de los transportadores han insistido que un repunte en las tarifas de los peajes puede llegar a tener un impacto inflacionario, y más si se tiene en cuenta que el Gobierno prepara un ciclo de ajustes en el precio del diesel.

Al final, explican, todos estos aumentos en los costos del transporte por carretera en el país se terminarán trasladando a los consumidores finales.

