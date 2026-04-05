OPEP+ subirá su producción de petróleo en medio de la guerra en Oriente Medio

Personas afuera de las oficinas principales de la OPEC+ (Organización de Países Productores del petróleo, por su sigla en inglés), en Viena, Austria. Foto: AFP - JOE KLAMAR

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La alianza OPEP+ decidió este domingo volver a aumentar sus cuotas de producción de petróleo, en medio del salto de los precios de la energía por la guerra en Oriente Medio.

El ajuste será de 206.000 barriles por día a partir de mayo. Se trata de la misma magnitud aprobada a comienzos de marzo para abril, lo que marca una nueva decisión consecutiva de la alianza para elevar su bombeo.

La medida será aplicada por ocho países: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

En un comunicado previo, estos ocho países habían advertido que la reparación de la infraestructura energética dañada en los recientes ataques “es costosa y tomará mucho tiempo”, algo que puede afectar la oferta de petróleo hacia adelante.

Además, señalaron que los ataques contra infraestructura de producción y el bloqueo del tránsito por el estrecho de Ormuz perjudicaron las exportaciones de crudo desde el Golfo.

Por eso, los productores hicieron énfasis en “la importancia crítica de resguardar las rutas marinas para asegurar el flujo ininterrumpido de la energía”.

La OPEP+ es una alianza de países productores de petróleo que coordina decisiones sobre su oferta de crudo. Por eso, cuando anuncia aumentos de producción, le está diciendo al mercado que habrá más barriles disponibles; cuando anuncia recortes, en cambio, reduce el volumen que llega al mercado. En ambos casos, sus movimientos pueden influir sobre el equilibrio entre oferta y demanda de energía.

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