Paquetes de Amazon podrían costar más por la guerra en Irán: las razones

EA4043. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/12/2025.- Fotografía de archivo del 14 de septiembre de 2025 que muestra el logo de Amazon en la entrada de un centro logístico de Amazon en Los Ángeles, California, (EE. UU.). Los 'hyperscalers' -empresas que operan centros de datos a gran escala como Amazon, Microsoft o Google- invirtieron en 2025 entre 300.000 y 380.000 millones de dólares en infraestructura tecnológica e IA, según estimaciones del sector, lo que refleja "la creciente importancia de la IA en la estrategia corporativa", aunque los analistas de Goldman Sachs advierten de que los inversores son "cada vez más selectivos" a la hora de recompensar a las compañías que apuestan por esta tecnología. EFE/ Etienne Laurent/ ARCHIVO Foto: EFE - ETIENNE LAURENT

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El encarecimiento del petróleo en medio de la guerra con Irán ya empieza a trasladarse al comercio electrónico. Amazon anunció que comenzará a cobrar un recargo de 3,5 % por “combustible y logística” a los vendedores que usan sus servicios de envío en Estados Unidos y Canadá.

La medida empezará a regir desde el 17 de abril para los clientes del servicio Fulfillment by Amazon (FBA), utilizado por muchos de los vendedores independientes que ofrecen productos en las plataformas de la compañía. Fulfillment by Amazon es el servicio con el que la empresa almacena, empaca y envía productos por cuenta de los vendedores.

En el caso de los artículos enviados por Amazon en nombre de comerciantes que venden en sus propios sitios web o en otros minoristas, el recargo comenzará a aplicarse desde el 2 de mayo.

Ashley Vanicek, portavoz de Amazon, señaló en un comunicado que “los costos elevados de combustible y logística han incrementado el costo de operar en toda la industria”. Añadió que la empresa había absorbido esos aumentos hasta ahora, pero que, “al igual que otros grandes transportistas”, cuando los costos se mantienen altos se implementan recargos temporales para recuperar parte de ese impacto.

Más de 60 % de los productos vendidos en Amazon provienen de vendedores independientes, que pagan comisiones por ventas, además de tarifas por almacenamiento y entrega. En ese contexto, el nuevo cobro muestra cómo la compañía puede trasladar parte del aumento de costos a sus socios comerciales, en lugar de hacerlo directamente a los compradores.

Según la empresa, la tarifa no se aplicará sobre el precio de venta del producto, sino sobre el monto que cobra por enviarlo. También indicó que estos cargos son “significativamente más bajos” que los de otros transportistas.

Sin embargo, no se descarta que los vendedores trasladen este costo adicional a los compradores finales, en la medida en que ajusten sus precios para compensar el recargo.

La decisión se conoce después de que el Servicio Postal de Estados Unidos anunciara la semana pasada un aumento de 8 % en los precios de algunos paquetes.

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