Petróleo supera los US$110 a horas de que venza ultimátum de Trump a Irán

Un buque navega por el estrecho de Ormuz visto desde Khasab, en la gobernación de Musandam, Omán, el 24 de junio de 2025. Foto: EFE - ALI HAIDER

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Los precios del petróleo arrancan la semana con fuertes repuntes, impulsados por la tensión que sigue rodeando la guerra en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz. El barril de referencia de Estados Unidos ya supera los US$113, mientras el Brent se mantiene por encima de los US$110.

El ultimátum de Trump a Irán

Los repuntes se registran a horas de que venza el ultimátum de 48 horas dado por Donald Trump a Irán para llegar a un acuerdo que desbloquee el estrecho de Ormuz.

El sábado, el mandatario estadounidense recordó que el plazo estaba por agotarse. “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos”, escribió en su red social Truth Social.

El ultimátum se da en medio de la tensión por el control del paso marítimo, considerado clave para el comercio global de petróleo. Irán ha autorizado el tránsito de algunos buques con productos básicos y ayuda humanitaria, mientras se mantienen restricciones en la zona.

El West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía 1,86 % hasta los US$113,62 por barril. Por su parte, el Brent del mar del Norte avanzaba 1,16 % y se ubicaba en US$110,30 por barril.

El alza del crudo se da en medio de los nuevos desarrollos en torno al estrecho de Ormuz. Según reportó Bloomberg, Irán está redactando un protocolo con Omán para monitorear el tránsito por esa zona, tras haberla cerrado de facto desde el inicio de la guerra.

La tensión petrolera contrastó con el comportamiento de las bolsas en Estados Unidos. El S&P 500 y el Nasdaq 100 lograron revertir pérdidas y cerraron con alzas de 0,1 %, mientras los inversionistas seguían de cerca los desarrollos del conflicto.

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