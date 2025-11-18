Así llega Colombia al dato del PIB: consumo fuerte y dudas fiscales

Una economía que avanza, con comercio, servicios y parte de la industria volviendo a tomar impulso, pero con unas cuentas fiscales que todavía no cierran y amenazan con convertirse en el “coco” de 2026. Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

A unas horas de que el DANE publique el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2025, la economía colombiana se acerca al cierre de año en mejor estado que hace 12 meses.

Hablando en números grandes, el PIB volvió a moverse por encima del 2 %, el desempleo cayó a mínimos desde comienzos de los 2000 y el consumo de los hogares dejó atrás el modo ahorro: de hecho, hoy es la locomotora que explica buena parte del repunte económico.

La sensación ya no es la de una economía al borde del frenazo, que marcó las...