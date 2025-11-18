Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así llega Colombia al dato del PIB: consumo fuerte y dudas fiscales

El consumo de los hogares se convirtió en el gran protagonista de la economía colombiana y hoy la tiene trotando, aunque aún lejos de correr: el crecimiento se sostiene por encima del 2 %, el mercado laboral luce sólido y comercio y servicios repuntan de su mano. Sin embargo, la naturaleza volátil de esa demanda interna, una inflación que no cede y un déficit fiscal elevado mantienen encendidas las alertas de cara al cierre de 2025.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
18 de noviembre de 2025 - 01:27 p. m.
Una economía que avanza, con comercio, servicios y parte de la industria volviendo a tomar impulso, pero con unas cuentas fiscales que todavía no cierran y amenazan con convertirse en el “coco” de 2026.
Una economía que avanza, con comercio, servicios y parte de la industria volviendo a tomar impulso, pero con unas cuentas fiscales que todavía no cierran y amenazan con convertirse en el “coco” de 2026.
Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

A unas horas de que el DANE publique el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2025, la economía colombiana se acerca al cierre de año en mejor estado que hace 12 meses.

Hablando en números grandes, el PIB volvió a moverse por encima del 2 %, el desempleo cayó a mínimos desde comienzos de los 2000 y el consumo de los hogares dejó atrás el modo ahorro: de hecho, hoy es la locomotora que explica buena parte del repunte económico.

La sensación ya no es la de una economía al borde del frenazo, que marcó las...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

PIB

Producto Interno Bruto

Macroeconomía

Desempleo

Inflación

DANE

Crecimiento de la economía

Economía colombiana

Banco de la República

Desarrollo

 

Luis(97873)Hace 1 hora
Inflación del 13% a 6% parece que bajo. Entre analistas y expertos esto parece que mejoró y seguirá mejorando!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.