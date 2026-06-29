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Pobreza y desempleo en Colombia: cuando una cifra cuenta varias historias

Se necesita una lectura crítica sobre cómo se leen los datos económicos alrededor de indicadores como desempleo y pobreza.

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Luz Magdalena Salas*
29 de junio de 2026 - 06:00 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images

La reducción reciente de la pobreza monetaria en Colombia es, sin duda, una buena noticia. Menos personas viviendo con ingresos insuficientes significa más hogares con capacidad para cubrir sus necesidades básicas y una mejora en sus condiciones de vida.

Sin embargo, las cifras también han generado preguntas. ¿Qué explica esa reducción? ¿Fue el aumento de los ingresos laborales? ¿Fue el salario mínimo? ¿O influyeron otros factores?

La discusión de las últimas semanas me ha recordado algo importante: muchas veces utilizamos como si fueran...

Por Luz Magdalena Salas*

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