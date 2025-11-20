Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Por qué el agro crece menos en el tercer trimestre?: las claves detrás de las cifras

Aunque en 2025 la expansión del sector ha sido menor a la del año pasado, un incremento del 2,4 % en el Producto Interno Bruto (PIB) está lejos de ser una mala noticia. Estas son las razones.

María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
20 de noviembre de 2025 - 07:01 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Luz Andrea Martinez

Pasar de crecer un 10,8 % en el tercer trimestre de 2024 al 2,4 % en el mismo periodo de 2025 luce como una desaceleración muy fuerte. Sin embargo, para el sector agropecuario no se trata de un motivo de alarma sino de un efecto que hace parte de la recuperación que ha tenido la actividad en los últimos años.

Algo similar ha ocurrido en términos generales con la economía. El dato del Producto Interno Bruto (PIB) del país para el periodo fue del 3,6 %, cifra que estuvo por encima de las proyecciones del mercado, según el informe del...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Agro

Macroeconomia

Cultivos

Crecimiento economico

PIB

Agriocultura

Ganadería

Pesca

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.