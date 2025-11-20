¿Por qué el agro crece menos en el tercer trimestre?: las claves detrás de las cifras

Imagen de referencia. Foto: Luz Andrea Martinez

Pasar de crecer un 10,8 % en el tercer trimestre de 2024 al 2,4 % en el mismo periodo de 2025 luce como una desaceleración muy fuerte. Sin embargo, para el sector agropecuario no se trata de un motivo de alarma sino de un efecto que hace parte de la recuperación que ha tenido la actividad en los últimos años.

Algo similar ha ocurrido en términos generales con la economía. El dato del Producto Interno Bruto (PIB) del país para el periodo fue del 3,6 %, cifra que estuvo por encima de las proyecciones del mercado, según el informe del...