¿Por qué el Banco de la República no baja sus tasas de interés?

La junta directiva se decantó, por cuarta ocasión consecutiva, por mantener estables sus tasas de interés, en medio de desacuerdos con el Gobierno sobre este punto.

Santiago La Rotta
31 de octubre de 2025 - 09:01 p. m.
Carlos Betancourt, viceministro General de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
Foto: Banco de la República

El Banco de la República sorprendió a prácticamente nadie este viernes al dejar sus tasas de interés sin alteraciones, por cuarta reunión consecutiva. De hecho, en el año, la entidad sólo ha efectuado un recorte, en abril.

El movimiento de la junta estuvo en línea con las expectativas de mercado. Por ejemplo, la mayoría de analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo esperaban, justamente, que el Banco mantuviera el freno en el descenso en las tasas.

Como en otras ocasiones, la votación fue dividida: cuatro...

Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
