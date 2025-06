¿Por qué el precio del petróleo no se disparó tras bombardeo de EE. UU. a Irán?

-FOTODELDÍA- WALSHEIM (ALEMANIA), 22/03/2022.- Vista de una bomba de petróleo crudo en Walsheim, cerca de Landau, Alemania, el 22 de marzo de 2022. Con una producción total de más de 4,5 millones de toneladas hasta la fecha, el campo petrolero cerca de Landau es el más grande en la región de producción del Valle del Alto Rin. EFE/Ronald Wittek Foto: EFE - RONALD WITTEK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En lugar de subir, como ocurre normalmente en escenarios de guerra en zonas petroleras, los precios del petróleo cayeron con fuerza este lunes 24 de junio. El barril de WTI bajó 7,22 % hasta los 68,51 dólares, mientras que el Brent del mar del Norte perdió 7,18 % y cerró en 72,07 dólares. Ambos retornaron a niveles anteriores a los ataques israelíes a Irán del 13 de junio.

Esto ocurrió después de que Irán lanzara un ataque con misiles contra la base estadounidense de Al Udeid en Catar, como represalia a los bombardeos que Washington efectuó el domingo contra instalaciones nucleares iraníes.

¿Por qué cayó el precio y no subió?

Según le dijeron analistas a Bloomberg, el mercado esperaba un escenario mucho más grave. Como dijo John Kilduff, de Again Capital, “se trata de un objetivo militar, aparentemente ubicado fuera de un centro poblado y parece que las infraestructuras petroleras no han sido afectadas”. En otras palabras, el temor era mayor antes del ataque iraní, y el mercado se tranquilizó al ver que no hubo daños a instalaciones clave.

Además, la acción militar fue percibida como una respuesta limitada. “Más que una nueva escalada, el mercado considera que se trata de una medida tomada por los iraníes para salvar las apariencias”, dijo Kilduff a AFP.

¿Y el estrecho de Ormuz?

Una de las grandes preocupaciones en este conflicto es el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20 % del petróleo que se consume en el mundo. Su cierre representaría, como advirtió Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, una “pesadilla absoluta”.

Aunque el Parlamento iraní aprobó una moción para cerrarlo, aún se requiere una decisión del Consejo de Seguridad Nacional, que no se ha pronunciado oficialmente. Mientras ese paso no se concrete, los mercados no reaccionarán con fuerza.

¿Podría cambiar el panorama?

Sí. Como explicó Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, si Irán llegara a bloquear el estrecho de Ormuz, el barril podría “superar los 100 dólares”, es decir, más de 30 dólares por encima del precio actual.

Pero esa decisión tendría un alto costo para el propio Teherán. “Irán no tiene ningún interés en obstaculizar el paso de los petroleros”, opinó Kilduff, recordando que el país necesita exportar crudo para financiar la reconstrucción tras los bombardeos.

Con 3,3 millones de barriles por día, Irán es el noveno productor mundial de petróleo y depende de esos ingresos para mantener su economía.

Por ahora, el petróleo baja, pero todo puede cambiar si el conflicto escala o si se toman decisiones más drásticas. Los mercados siguen atentos a lo que ocurra con Ormuz, mientras la región sigue inmersa en una creciente tensión geopolítica.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.