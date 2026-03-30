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Por qué es importante la discusión alrededor de los bancos centrales

Este martes, el Banco de la República tomará una nueva decisión sobre sus tasas de interés. La reunión llega en medio de un escenario en el que hay tensiones con el Gobierno por las movidas de la entidad en su política monetaria. ¿Por qué importa lo que dicen y lo que se diga sobre los bancos centrales?

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
31 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
Foto: Banco de la República

La junta directiva del Banco de la República (Banrep) se reúne este martes para tomar decisiones sobre sus tasas de interés. Este es el segundo encuentro de este año, luego de la reunión de enero, que llegó con un alza que superó las expectativas de prácticamente todos los actores.

Para enero, la junta decidió, por mayoría, incrementar en 100 puntos básicos sus tasas de interés, llevándolas de 9,25 % a 10,25 %. La decisión marcó el primer punto de subida en los intereses que fija el Banrep desde abril de 2023, cuando empezó a ajustar las...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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