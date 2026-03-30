Por qué es importante la discusión alrededor de los bancos centrales

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Foto: Banco de la República

La junta directiva del Banco de la República (Banrep) se reúne este martes para tomar decisiones sobre sus tasas de interés. Este es el segundo encuentro de este año, luego de la reunión de enero, que llegó con un alza que superó las expectativas de prácticamente todos los actores.

Para enero, la junta decidió, por mayoría, incrementar en 100 puntos básicos sus tasas de interés, llevándolas de 9,25 % a 10,25 %. La decisión marcó el primer punto de subida en los intereses que fija el Banrep desde abril de 2023, cuando empezó a ajustar las...