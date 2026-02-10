Por qué un dólar más débil no preocupa a Estados Unidos: ¿quién gana y quién pierde?

En comparación con hace un año, el dólar ha perdido más de 10 % de su valor frente a las principales monedas del mundo en el Índice DXY. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

A finales de enero pasado, con el dólar estadounidense registrando una depreciación frente a varias de las principales monedas del mundo, el presidente Donald Trump fue consultado por periodistas sobre el comportamiento de la divisa.

La respuesta del mandatario fue: “Me parece genial. Miren los negocios que estamos haciendo. Al dólar le está yendo muy bien”.

Esta reacción contrasta con la lectura pesimista (y, en algunos casos, abiertamente apocalíptica) que suele instalarse en los mercados cuando una moneda registra una tendencia...