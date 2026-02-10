Logo El Espectador
Por qué un dólar más débil no preocupa a Estados Unidos: ¿quién gana y quién pierde?

La depreciación global del dólar no inquieta a Donald Trump, quien la califica como “genial”, y encaja en una lectura más amplia sobre la estrategia económica de Estados Unidos para fortalecer su competitividad y exportaciones.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
10 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
En comparación con hace un año, el dólar ha perdido más de 10 % de su valor frente a las principales monedas del mundo en el Índice DXY. Imagen de referencia.
En comparación con hace un año, el dólar ha perdido más de 10 % de su valor frente a las principales monedas del mundo en el Índice DXY. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Paul Yeung

A finales de enero pasado, con el dólar estadounidense registrando una depreciación frente a varias de las principales monedas del mundo, el presidente Donald Trump fue consultado por periodistas sobre el comportamiento de la divisa.

La respuesta del mandatario fue: “Me parece genial. Miren los negocios que estamos haciendo. Al dólar le está yendo muy bien”.

Esta reacción contrasta con la lectura pesimista (y, en algunos casos, abiertamente apocalíptica) que suele instalarse en los mercados cuando una moneda registra una tendencia...

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.
