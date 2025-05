Por tercer mes consecutivo, la inflación estadounidense es inferior a proyecciones

Imagen de referencia. EFE/EPA/ANDY RAIN Foto: EFE - ANDY RAIN

La inflación en EE.UU. subió menos de lo previsto en abril, en un contexto de moderación de los precios de la ropa y los coches nuevos, lo que sugiere que las empresas no tienen prisa por repercutir el coste de la subida de los aranceles a los consumidores.

La inflación a 12 meses en Estados Unidos se moderó en abril a 2,3%, una disminución de 1 punto básico frente la variación anual de marzo, debido a una caída del precio de los combustibles, informó este martes el Departamento de Trabajo.

Excluyendo los precios volátiles de la energía y los alimentos, la inflación subayacente fue de 2,8 % a 12 meses, en línea con lo esperado por el mercado.

El índice de precios al consumo, que excluye las categorías de alimentos y energía, a menudo volátiles, aumentó un 0,2% respecto a marzo, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el martes. Es el tercer mes consecutivo en el que los datos son inferiores a las previsiones.

El informe del IPC pone de relieve dos dinámicas subyacentes en la economía. Las categorías de bienes expuestas a aranceles más elevados, como los coches nuevos y las prendas de vestir, no registraron el tipo de aumento de precios que los economistas esperaban a estas alturas. Esto sugiere que los importadores y los minoristas están absorbiendo parte de los costes adicionales y que los productos importados que se venden ahora habían llegado antes de que entrara en vigor el grueso de los aranceles, concretamente los aplicados a China.

Por otra parte, la debilidad de algunas categorías de servicios, como los viajes y las actividades recreativas, sugiere que los consumidores están recortando sus gastos de ocio y otros gastos discrecionales.

El acuerdo temporal alcanzado el fin de semana para desescalar la guerra comercial con China ha reducido en gran medida las previsiones sobre el daño que los aranceles infligirán a la economía. Aunque varios economistas afirman que ahora es probable que Estados Unidos evite una recesión, los aranceles seguirán manteniendo la inflación muy por encima del objetivo del banco central.

La prórroga de 90 días, que redujo a 30 % los gravámenes combinados de 145 % aplicados por EE.UU. a la mayoría de las importaciones chinas, sugiere cierto alivio. Pero si el período de recuperación para reabastecer la oferta crea congestión en los puertos, esto podría acelerar el aumento de los precios en el IPC, según Bloomberg Economics.

E incluso con la reducción, los importadores estadounidenses siguen lidiando con unos costes comerciales más elevados y temen que vuelvan a dispararse cuando termine la pausa.

La escasa repercusión de los aranceles podría verse en los llamados precios de los bienes básicos, que excluyen los alimentos y la energía y apenas subieron en abril, según los datos del IPC.

“Podríamos estar en un momento un poco dulce para las tendencias de la inflación subyacente. Los precios de los bienes básicos aún no han reflejado el impacto de las subidas arancelarias que han tenido lugar desde febrero, mientras que la inflación de los servicios sigue disminuyendo gradualmente”, dijo Brian Coulton, economista jefe de Fitch Ratings, en una nota. “Es probable que la inflación de los bienes básicos repunte en los próximos meses a medida que se agoten las existencias de bienes importados antes de las subidas arancelarias”.

El S&P 500 abrió al alza, los bonos del Tesoro ampliaron su subida y el dólar cayó tras los datos. En las primeras operaciones, el Dow Jones retrocedía 0,39 %, el tecnológico Nasdaq avanzaba 0,24 % y el índice ampliado S&P 500 ganaba un marginal 0,05 %.

Dada la extrema incertidumbre sobre cómo evolucionarán los aranceles y cómo acabarán afectando a la economía, la Reserva Federal mantiene los tipos de interés en suspenso en el futuro inmediato. Los débiles datos de inflación respaldaron las apuestas de al menos dos recortes de tipos este año.

Empresas como Nintendo Co. o Procter & Gamble Co. han sugerido que intentarán trasladar el coste de los aranceles a los consumidores. Sin embargo, el alcance de su poder de fijación de precios no está claro, ya que la demanda se ralentiza. El gasto de los consumidores en los datos de ventas minoristas -que reflejan en gran medida los desembolsos en bienes- se mantuvo probablemente plano en abril, antes de un informe que se publicará el jueves.

En otros datos del IPC, los precios de los comestibles registraron el mayor descenso desde 2020, arrastrados por la mayor caída desde 1984 de los precios de los huevos. Sin embargo, los precios de los muebles y los electrodomésticos, bienes que se importan en gran medida, subieron.

