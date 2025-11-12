¿La comida está más cara? Las razones de la subida en los precios de los alimentos

Plaza de mercado ubicada al sur de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Lograr que el mercado se ajuste al presupuesto familiar puede ser una operación complicada. Esto se debe a que, de todos los gastos que tienen los colombianos, el más cotidiano y esencial ha vuelto a encarecerse: los alimentos. Este renglón ha estado dentro de los tres con mayor inflación en el último año y ha superado la tendencia del dato general.

Las últimas cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE) mostraron que en octubre la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 5,51 %, incluso superior a la cifra...