Precio del dólar en Colombia: claves de su comportamiento y proyección para 2026

El comportamiento del dólar en Colombia se ha mantenido relativamente estable, en las últimas semanas, por debajo de los COP 3.900. Sin embargo, ha tenido subidas y bajadas.

El cierre del viernes derrumbó las ganancias de la semana. Con COP 3.822 en la última jornada hubo una reversa de 8 pesos frente a los COP 3.830 del lunes. Ahora, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este lunes 22 de diciembre es de COP 3.817,93, lo que la ubica por debajo del cierre del viernes.

Entre los hechos más destacados de la semana, que explican la tendencia del dólar está la reducción del apetito por riesgo tras conocerse el informe de empleo en Estados Unidos y se conoció que la inflación fue de 2,7 % (menor a la esperada que era del 3 %), en el panorama internacional.

Mientras que en el contexto nacional el hecho más relevante fue la decisión del Banco de la República de mantener su tasa de intervención en 9,25 % por quinta vez consecutiva.

¿Cuál ha sido la fórmula para un dólar barato?

Son varios los factores relacionados con la marcada tendencia a la baja en la tasa de cambio. Entre ellos está la incertidumbre en la economía de Estados Unidos, por cuenta de los aranceles que impuso Donald Trump a las importaciones de todos los países, así como la fuerte política migratoria restrictiva y la caída de la confianza de los consumidores, explica Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano.

Chacón añade que lo anterior se suma a que en Colombia las remesas han llegado a cifras históricas, lo que ha fortalecido el peso. Lo que se suma al hecho de que el Gobierno esté haciendo movimientos para monetizar la deuda, para tener liquidez en la economía.

“Es un fenómeno internacional que los inversionistas estén buscando países como Colombia o de Latinoamérica porque tienen tasas de interés más altas”, expresa el experto del Politécnico Grancolombiano.

¿Cómo se proyecta el dólar para el cierre del 2025?

Un aspecto que toma relevancia y será protagonista para el cierre de año es la tensión entre Estados Unidos y Venezuela respecto al decomiso del buque petrolero y las licencias energéticas que se le retiran a Venezuela.

“Este es un factor muy importante, ya que determina una información macroeconómica significativa para los próximos días, la siguiente semana esperaremos un dólar con tendencia al alza también específicamente dependiendo de los resultados macroeconómicos del producto interno, bruto de Estados Unidos, así como las tasas de interés controladas que hoy día se fijan”, expresa Jeisson Andrés Balaguera, profesor y presidente de Values AAA, Banca de Inversión en EE. UU. y Bogotá.

Balaguera resalta que Estados Unidos ha tenido el propósito de equilibrar la balanza comercial entre exportación e importación, y para ello, el dólar ha estado teniendo una contención en su valor.

Por su parte, Valeria Álvarez, cabeza de Estrategia de Itaú Colombia Comisionista de Bolsa, espera que la próxima semana haya bajo flujo por la temporada navideña, pues hace que los inversionistas estén más ausentes y porque ya se conocen los principales datos de la economía estadounidense y colombiana.

Chacón advierte que podría presentarse un rebote en la tasa debido a la rapidez de la revaluación reciente y a los procesos de monetización impulsados por el Gobierno. Se puede ubicar cerca de COP 4.020 a COP 4.050 en promedio, lo que implica una ligera depreciación del peso colombiano frente al cierre de 2025.

Para empresas y consumidores, esto significa que el dólar será más costoso que en 2025, aunque no se esperan saltos abruptos ni volatilidad extrema. Las importaciones tenderán a encarecerse ligeramente, y los costos de viajes internacionales subirán respecto a finales de 2025. Por otro lado, los exportadores recibirán más pesos por cada dólar, lo que puede compensar la caída en precios internacionales.

¿Es buen momento para comprar dólares?

Chacón sostiene que el dólar está en niveles bajos comparado con el inicio del 2025, esto significa que comprar ahora sería relativamente favorable. En términos prácticos: si el objetivo es ahorrar en dólares o cubrir gastos futuros, comprar ahora podría ser más ventajoso que esperar, dado que la tendencia proyectada es al alza.

Las proyecciones para el cierre de 2025

Las estimaciones sobre dónde podría cerrar el dólar en Colombia hacia el final de 2025 muestran un abanico amplio de escenarios, según bancos y centros de análisis consultados:

🔴 Politécnico Grancolobiano: Chacón estima que el dólar podría cerrar el 2025 entre COP 3.800 y COP 3.900.

🔴 Banco de la República: en su más reciente Encuesta Mensual de Expectativas Económicas, proyecta una TRM promedio de COP 3.846 para diciembre de 2025. Dentro de ese sondeo, las respuestas van desde un mínimo de COP 3.680 hasta un máximo de COP 4.180, lo que refleja la dispersión de expectativas en el mercado.

🔴 Fedesarrollo: a través de su Encuesta de Opinión Financiera, el centro de pensamiento estima que la expectativa de tasa de cambio para diciembre de 2025 se ubica en COP 3.900.

🔴 Banco de Bogotá: proyecta que el dólar podría cerrar el año alrededor de los COP 3.900, en un escenario de estabilidad relativa frente a los niveles actuales.

🔴 DAVIbank: las proyecciones apuntan a un nivel más alto. La entidad prevé que el dólar cierre 2025 en COP 3.986 y que en 2026 se ubique cerca de los COP 4.045.

