Dólar hoy en Colombia: así arranca la divisa este jueves 25 de junio

Frente al mismo día del año pasado, la TRM cayó un 16 %, es decir, COP 652,83 menos. Foto: Getty Images/Imagezoo - Getty Images

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El dólar en Colombia abrió este jueves en COP 3.433, apenas un peso por encima del cierre del miércoles, y en las primeras operaciones de la jornada escaló hasta los COP 3.443.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para este 25 de junio, se ubica en COP 3.428,32, un alza de COP 2,37 frente a la jornada anterior, equivalente a un incremento del 0,07 %.

Frente al mismo día del año pasado, sin embargo, la TRM cayó un 16 %, es decir, COP 652,83 menos, y comparada con el mismo día del mes anterior, la reducción es de 6,51 %, equivalente a COP 238,74.

Wall Street rebota con Micron

La bolsa de Nueva York abrió en verde este jueves impulsada por los resultados trimestrales de Micron, fabricante de chips, que tranquilizaron a los inversores sobre la demanda de soluciones de inteligencia artificial. En las primeras operaciones el Nasdaq subía 0,97 %, el S&P 500 ganaba 0,80 % y el Dow Jones avanzaba 0,67 %.

La economía de EE.UU. creció más de lo previsto

El Departamento de Comercio revisó al alza el crecimiento del PIB estadounidense en el primer trimestre: pasó del 1,6 % informado anteriormente al 2,1 % en tasa anualizada. Entre los factores que explican el ajuste están la inversión, las exportaciones, el gasto público y el consumo de los hogares. Los servicios de información, que incluyen sectores ligados a la inteligencia artificial, también contribuyeron al resultado.

La otra cara de la moneda es la inflación. El índice PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal para medir la presión de precios, llegó al 4,1 % interanual en mayo, su nivel más alto en tres años, y subió frente al 3,8 % de abril. La escalada responde en buena parte al encarecimiento de la gasolina tras el conflicto en Oriente Medio. “La buena noticia es que los precios de la gasolina han bajado considerablemente desde mayo”, afirmó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. “Los hogares estadounidenses ya han experimentado cierto alivio, lo que debería traducirse en unas cifras de inflación más moderadas en junio y en los meses siguientes”, agregó.

La Fed votó por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios por cuarta vez consecutiva, y una parte de sus miembros se mostró favorable a subirlas antes de 2027.

El petróleo sigue cayendo

Los precios del crudo continúan su descenso y se acercan a niveles previos a la guerra en Oriente Medio. El Brent para agosto caía 1,49 % hasta los USD 72,64 por barril, y el WTI retrocedía 1,21 % hasta los USD 69,49 en el arranque de la jornada de este jueves.

El mayor tráfico de buques por el estrecho de Ormuz, muchos de estos cargueros están transitando con sus señales satelitales activadas (lo que se interpreta como una señal de confianza) explica buena parte de la caída.

“Ahora tenemos una gran cantidad de petróleo que llega de repente al mercado”, señaló Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, en declaraciones a la AFP, quien habló de una “señal de sobreabundancia” inmediata de la oferta.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (junio), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.663.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (junio), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.650.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.615 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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