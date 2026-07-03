Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda para el 3 de julio

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El precio del dólar se mantiene con una tendencia a la baja esta semana.

Las negociaciones de este 3 de julio arrancan con la divisa estadounidense en COP 3.348, lo que representa una caída de 13 pesos en contraste con el cierre del pasado jueves (COP 3.361).

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.357,82, fijada por la Superintendencia Financiera.

La divisa continúa una senda a la baja que coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado. Desde los COP 4.415 de enero de 2025, la moneda ha caído más de COP 1.000. Y si se compara julio con julio, hoy la divisa se ha desvalorizado seiscientos veintidós pesos.

¿Qué afecta el precio del dólar?

Asuntos como la guerra en Oriente Medio y las políticas monetarias de los países son de los factores que más se relacionan con la tasa de cambio.

Al respecto, el Banco de la República subió este martes su tasa de interés en 75 puntos básicos, con lo que la tasa de referencia llega a 12 %. La decisión estuvo dividida entre los siete miembros de la junta directiva: cuatro codirectores votaron por el incremento anunciado, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno más por mantener las tasas quietas.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien votó por la reducción, calificó la decisión como “errada” y advirtió que “esta nueva decisión del grupo mayoritario va a tener, nuevamente, impactos en cuanto a la capacidad de la economía para profundizar los niveles de crecimiento y de desarrollo”.

De fondo está una inflación que no cede. El Banco señaló en su comunicado que “los indicadores de inflación han mantenido una tendencia ascendente, con la inflación total ubicándose en 5,8 % en mayo, mientras que la inflación básica (sin alimentos ni regulados) lo hizo en 6,0 %, alejándose de la meta establecida por el Banco”.

Los analistas consultados coinciden en que el ciclo alcista no ha terminado. Para BBVA Research, la tasa podría cerrar el año en 12,25 %; otros no descartan un ajuste adicional de 100 puntos básicos, hasta 13 %.

Petróleo: EE. UU. libera reservas estratégicas

De otra parte, Estados Unidos liberó más de 89 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica, según datos oficiales publicados este miércoles, la mitad del compromiso asumido para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio. Al 26 de junio, la reserva estratégica de petróleo (SPR) contaba con 326 millones de barriles, según la EIA, la agencia de información sobre energía de Estados Unidos, su nivel más bajo desde 1983.

Washington se comprometió a liberar progresivamente 172 millones de barriles para hacer frente a la ausencia de parte de las exportaciones de hidrocarburos del Golfo, provocada por la guerra desatada a finales de febrero por ataques israelo-estadounidenses contra Irán. Estados Unidos e Irán mantienen este miércoles conversaciones técnicas indirectas en Catar, tras un protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio.

¿Cuáles son las proyecciones para el dólar?

No es posible predecir el comportamiento del dólar, pues depende de múltiples factores. Esto es lo que dicen las proyecciones:

▶️ La última Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos (junio), que realiza el Banco de la República, indica que el dólar cerraría el año en COP 3.663.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (mayo), los analistas estimaron que el dólar cerrará el año en COP 3.800.

▶️ Investigaciones Económicas de Bancolombia estima que el dólar se ubicará en niveles cercanos a COP 3.615 durante lo que resta del segundo trimestre del año.

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