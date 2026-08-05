Dólar hoy: así abre el dólar en Colombia este miércoles 5 de agosto

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El dólar abrió este miércoles en COP 3.187,10, es decir, COP 10 por debajo del cierre del martes de COP 3.197,10. En las primeras operaciones de la mañana, el promedio se ubicó en COP 3.188,93.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubica en COP 3.204,51, una caída de COP 25,93 (-0,80 %) frente a la de ayer. Frente al inicio de esta semana, la TRM recupera COP 60,37 (1,92 %). Comparada con el mes anterior, cae 3,91 % (COP 130,42 menos), y frente al mismo día del año pasado, el retroceso es de 21,79 % (COP 892,87 menos).

Empleo débil en EE. UU.

El principal dato de la mañana llegó desde Estados Unidos: las contrataciones en el sector privado sumaron apenas 44.000 puestos en julio, según el informe de la firma ADP publicado este miércoles, muy por debajo de los 75.000 que esperaban los analistas. Sectores como el de ocio y hostelería recortaron empleo. Las cifras llegan dos días antes del informe oficial de empleo del gobierno estadounidense, que se publica este viernes y será una prueba clave para el debate sobre el rumbo de la Reserva Federal.

Nueva escalada en el mar Rojo

En Medio Oriente la tensión no cede. Los rebeldes hutíes yemeníes, respaldados por Irán, afirmaron este miércoles haber atacado el petrolero saudita Wafa frente a la costa de Yanbu, en el norte del mar Rojo, con varios misiles balísticos, en declaraciones a AFP de su portavoz militar, Yahya Saree. Según el grupo, es el octavo barco atacado desde que impusieron un bloqueo marítimo a Arabia Saudita el 22 de julio.

El puerto de Yanbu se había convertido en la principal salida de exportación del crudo saudita desde que Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, es decir, era la ruta alternativa. Ahora los hutíes anuncian que intensificarán los ataques en esa zona para “cerrar todos los puntos de acceso”, lo que también pone presión sobre el estrecho de Bab el Mandeb, corredor que conecta el mar Rojo con el océano Índico y, a través del canal de Suez, con el Mediterráneo.

El ‘carry trade’

Más allá de los factores externos, el comportamiento del peso sigue explicándose en parte por el diferencial de tasas de interés. Con la tasa del Banco de la República en 12 %, muy por encima de la de Estados Unidos, a los inversionistas extranjeros les resulta atractivo endeudarse en dólares e invertir ese dinero en pesos colombianos. Esa entrada de capital, convertida a pesos, es parte de lo que sigue presionando el precio del dólar hacia abajo.

Este viernes no habrá operaciones en el mercado cambiario: es festivo por la Batalla de Boyacá y ese mismo día se posesiona el nuevo gobierno, en cabeza de Abelardo de la Espriella. El lunes 10 de agosto, cuando el mercado cambiario vuelva a abrir, tendrá que procesar dos cosas al mismo tiempo: el arranque de la nueva administración y el dato de inflación de julio que publica el DANE ese mismo día, que los analistas de Fedesarrollo proyectan cerca de 6,21 %.

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