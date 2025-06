Precio del petróleo cae en medio del conflicto entre Israel e Irán: ¿por qué?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los precios del petróleo bajaron el lunes al disiparse los temores de una propagación del conflicto entre Israel e Irán, sin problemas de suministro a pesar de los ataques con misiles entre ambos países por cuarto día consecutivo.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en agosto, cayó un 1,35 %, a 73,23 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en julio, cedió un 1,66 %, a 71,77 dólares. Había subido hasta 77,62 dólares el viernes.

Y es que el 13 de junio, para el medio día el crudo había subido un 6 %, marcando su mayor aumento diario desde abril de 2023. Durante la semana, el petróleo subió alrededor de un 12 %, el mayor aumento desde octubre de 2022, cuando la OPEP recortó drásticamente la producción de petróleo.

Sin embargo, durante la sesión de este lunes, los precios retrocedieron hasta cerca del 4,5 % tras la publicación de un artículo del Wall Street Journal según el cual Teherán desearía una rápida desescalada en el conflicto con Israel, antes de recuperarse.

Las razones de la caída en el precio del petróleo

“Los peores temores del mercado petrolero no se han hecho realidad”, comentó a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital. “Hasta ahora”, no pasó “nada que pueda afectar los suministros mundiales”.

Israel lanzó el viernes una ofensiva sin precedentes contra Irán, dirigida contra cientos de instalaciones militares y nucleares, con el objetivo declarado de impedir que la República Islámica se dote de armas atómicas. Desde entonces, Irán ha respondido con salvas de misiles.

“La situación es obviamente muy tensa” pero “cada vez más analistas piensan que el estrecho de Ormuz no será afectado”, destacó Kilduff.

El petróleo es una de las primeras bajas, en el terreno económico, de los conflictos globales. Muestra de esto es la guerra entre Ucrania y Rusia: al comienzo de la invasión, el galón llegó a subir hasta US$5,02

Aun así, es una señal positiva, que en medio del conflicto actual, los precios entran en la crisis desde un valor más bien bajo, lo que significa que no llegarán a precios tan altos, a pesar de su posible aumento.

Más de 20 millones de barriles diarios transitan por este paso ubicado entre Irán y Omán, crucial para el mercado petrolero. En caso de bloqueo sería muy difícil para los transportistas encontrar otra ruta, según los especialistas.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.