Los nubarrones en el mercado petrolero

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Martin Divisek

Es fácil que pase desapercibida la situación del mercado petrolero en el mundo, más allá de un par de indicadores que se cuelan en las noticias de la noche o en una esquina de algún portal de noticias.

En justicia, esta frase puede ser cierta para todo tipo de commodities y productos: cuando los titulares se centran en ellos es porque, generalmente, algo malo está pasando.

Y, si bien nada catastrófico está sucediendo en el mundo petrolero actualmente, las perspectivas de corto y mediano plazo son del todo menos halagadoras. ¿Malas? Puede que un...