Los nubarrones en el mercado petrolero

Los precios del petróleo podrían seguir cayendo en un contexto en el que aumenta la oferta, mientras la demanda crece menos de lo esperado. Esta ecuación es peligrosa para las finanzas de países que dependen del sector, como Colombia. Este es el panorama.

Redacción Economía, con información de agencias
11 de agosto de 2025 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Martin Divisek

Es fácil que pase desapercibida la situación del mercado petrolero en el mundo, más allá de un par de indicadores que se cuelan en las noticias de la noche o en una esquina de algún portal de noticias.

En justicia, esta frase puede ser cierta para todo tipo de commodities y productos: cuando los titulares se centran en ellos es porque, generalmente, algo malo está pasando.

Y, si bien nada catastrófico está sucediendo en el mundo petrolero actualmente, las perspectivas de corto y mediano plazo son del todo menos halagadoras. ¿Malas? Puede que un...

Redacción Economía, con información de agencias

